Itt a videó a férfiről, aki megfejelt egy másikat a reptéri kávézóban – videó

A családi viszontlátás pillanatok alatt fordult véres bosszúhadjáratba az angliai manchesteri repülőtéren, miután két fivér úgy döntött, saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást. A 21 éves Mohammed Fahir Amaaz és bátyja, a 26 éves Muhammad Amaad a Pakisztánból érkező édesanyjukat várták, aki panasszal érkezett: a repülőúton összeveszett egy férfival, Abdulkareem Ismaeillel. A fivérek nem vártak a hatóságokra, hanem a terminál Starbucks kávézójánál rontottak rá a férfira, brutális lincselésbe kezdve. Az indulatok olyan elemi erővel szabadultak el a kávézó asztalai között, hogy a helyszínre érkező biztonságiak és rendőrök is tehetetlenül nézték végig a mészárlásba hajló verekedés első perceit – írta a Mirror.co.uk.

Starbucksban tört ki verekedés

Fotó: The Independent / Youtube

Vérfürdő a Starbucksban

A manchesteri repülőtér kávézójában elszabadultak az indulatok, amikor Amaaz brutális erővel fejelte le áldozatát. A döbbent szemtanúk és a Starbucks műszakvezetője szerint a férfi valósággal szomjazott a vérre:

balról és jobbról záporoztak az ütései a védekezésre is képtelen férfira, miközben a kávézó asztalai között kitört a pánik.

A mészárlás a parkolóházban folytatódott, ahol a testvérpár már a kiérkező rendőrökre is rátámadt. Két rendőrnőt olyan súlyosan bántalmaztak, hogy egyikük fejéből ömleni kezdett a vér. Bár a fivérek a bíróságon rezzenéstelen arccal tagadják bűnösségüket a fegyveres rendőrök elleni támadásban, a reptér látogatói azóta is borzongva emlegetik a napot.

Míg Manchesterben a kávézó asztalai között szabadult el az erőszak, addig a tengerentúlon egy másik botrány borzolja a kedélyeket, amelyben egy híres színésznő súlyos szexuális zaklatással vádolta meg Katy Perryt. A részletekről ide kattintva olvashat.