Légzsákok nyíltak, a forgalom is leállt: durva baleset a Délinél

Egy súlyos baleset rázta meg a fővárost Budapest XII. kerületében, a Déli pályaudvar közelében. A Krisztina körúton történt ütközés több járművet is érintett és jelentős fennakadást okozott a forgalomban. Sajtóértesülések szerint egy, a Széll Kálmán tér felől érkező személyautó hátulról beleütközött egy előtte lassító kisteherautóba. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a személyautó légzsákjai is kinyíltak és a jármű eleje jelentősen megrongálódott – írta a Blikk.

Fotó: Blikk

A lökés következtében a kisteherautó egy előtte álló motorkerékpárnak csapódott, amelyet egy szolgálatot teljesítő rendőr vezetett. Így végül három jármű egy személyautó, egy furgon és egy motor is részese lett az eseménynek.

A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a mentők, a rendőrök és a tűzoltók is. A katasztrófavédelem munkatársai áramtalanították a járműveket, hogy elkerüljék a további veszélyeket.

A helyszínelés idejére az érintett útszakaszon forgalomkorlátozást vezettek be, így az arra közlekedőknek torlódásokkal kellett számolniuk. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Nem volt balesetmentes a reggel az ország más pontján sem, ugyanis egy rendőrautó és egy személyautó is ütközött Békéscsabán, a Bajza utcában. A baleset következtében a szolgálati jármű egy villanyoszlopnak csapódott, többen megsérültek, a helyszínt félpályán lezárták a helyszínelés idejére.