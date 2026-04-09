Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

műsorvezető

Megrendítő! Ilyen gusztustalanul bántak Szabó Zsófival az RTL-nél

A szóbeli bántalmazás iskolapéldája az, ami a híres nagy magyar színész szintén híressé vált lányával történt az RTL-nél. Mutatjuk, mivel támadták Szabó Zsófit.
Szabó Zsófi hosszú időn át úgy érezte, nem becsülik meg igazán annál a csatornánál, ahol tíz évig dolgozott, ezért 2024-ben úgy döntött, hátat fordít az RTL-nek, és visszatér a TV2-höz. A műsorvezető most először beszélt nyíltan arról, mi állt a váltás hátterében: elmondása szerint korábbi főnökei nem partnerként tekintettek rá, hanem inkább egy politikai jelképként kezelték, miközben többször is megalázó, lekezelő helyzetbe került.

Szabó Zsófit bántották, megalázták az RTL nevű szennycsatornán
Fotó: Markovics Gábor

Egyáltalán nem ápoltam jó viszonyt a főnökeimmel, és visszahallottam, hogy azt mondták: én vagyok a NER-es trófea. Én akkor – politika ide vagy oda – nem mondtam ki, hogy kire szavazok, de fideszesek voltunk mindannyian, az anyám meg mi, gyerekkorom óta. Az apukámmal van egy olyan kép – az albumban majd látod, de lehet, nem hoztam el –, Orbán Viktornak egy négylevelű lóherét nyújt át az édesapám, és én emlékszem erre, kint voltam a Kossuth téren. Tehát én ízig-vérig fideszes vagyok" 

– mondta a műsorvezető a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor felvételén. Az adás pénteken 19 órától lesz elérhető a Frizbi TV YouTube-csatornáján a Blikk cikke szerint.

Columbo hadnagy ikonikus magyar hangja a legtöbb epizódban Szabó Gyula Kossuth-díjas színművész volt. Zsófi az ő lánya, aki 2009-ben, a TV2 Jóban Rosszban című sorozatában vált ismertté, később pedig abban bízott, hogy az RTL-nél eltöltött évek alatt egyre hangsúlyosabb feladatokat kap majd. A csatornához 2014-ben szerződött. Először a Celeb vagyok, ments ki innen! szereplőjeként tűnt fel, később pedig az X-Faktor háttérműsorát vezette, az igazán nagy lehetőség viszont nem nagyon akarta megtalálni, pedig sokáig remélte, hogy idővel kedvezőbben alakul a helyzete.

Durván megalázták Szabó Zsófit

Szabó Zsófi részletesen beszélt arról, hogyan élte meg az RTL-nél töltött időszakát, és szerinte nemcsak kevés lehetőséget kapott, 

hanem sokszor megalázó helyzetekkel is szembe kellett néznie. 

"A volt főnököm azt mondta, hogy a NER-es trófeánk... Aztán visszahallottam, hogy azt mondták: 'na, feltettük a polcra, ott rohadjon meg.' Most pletyka, nem pletyka, nem mondok neveket, de nem fog felhívni az illető. Azért nem sok lehetőségem volt, aztán jött a Reggeli az életembe, nagyon szerettem, a mai napig beszélünk, jóban vagyok mindenkivel onnan, az egy nagyon jó időszaka volt az életemnek, amiért tényleg nagyon hálás is vagyok. 

Bennem a bizonyítási vágy nagyon erős, én mindig egy maximalista gyerek voltam, kislányként is már úgy küzdöttem meg anyukám szeretetéért, hogy én legyek a legjobb. És egy nagyon kemény anyukám volt...

Most már egyébként elnézőbb velem, de tényleg mindig dolgoznom kellett, mindig a legjobbnak kellett lennem. Az RTL-nél csak át akartam lépni azt a hat évet, hogy ha hat év eltelik, akkor majd látják, hogy RTL-es vagyok, végül 10 évig voltam" – mondta. A műsorvezető szerint az egész időszakot végigkísérte benne az az érzés, hogy félreállítják, és emberileg sem mindig kapta meg azt a bánásmódot, amit megérdemelt volna.

Elkönyvelték egy luxuséletet élő, hülye p...ának

Vártam a hat évet, hogy több legyen, és nem változott semmi, Peti, semmi, ugyanúgy a TV2-es, NER-es lányként néztek rám. Azt mondta a volt főnököm, hogy menjek be a Luxusfeleségekbe, ránéztem, hogy nem is vagyok senkinek a felesége. 'De olyan luxuséletet élsz, jó leszel oda...' Úgy, hogy közben a Sztárboxra készültem, de Nyári Dia lett helyettem, lesérültem" 

– mondta a műsorvezető, aki szerint a sérülése után kezdett igazán komolyan foglalkozni a váltás gondolatával, majd elárulta, ekkor már tudatosan azon dolgozott, hogy új irányt adjon az életének, úgyhogy a sportban is komoly célokat tűzött ki maga elé. 

"Építeni akartam magamat. A tévézést elengedtem az RTL-es időben, megvolt a Reggeli, jött volna a Sztárbox, és én kitaláltam, hogy azért elég keményen futok, edzek, tök jól ment a sport, olyan szinten rákattantam, mint Istenes Bence. Az edzőm meg teljesen elvetemült volt, látta, hogy nagyon ügyes vagyok. Mint a futásban, ebben is őrült vagyok, heti ötször nyomtam három órát, belesérültem. 

Akkor ott mérlegelnem kellett, és akkor már tudtam, hogy ez nem az én utam. Átjöttem a TV2-höz, és tudom, hogy ez álszentségnek tűnik, de mintha hazatértem volna. 

Nagyon akartam az RTL-en bizonyítani, hogy ne könyveljenek el ennek a hülye p...ának, és annak akartak elkönyvelni, és annak is mutattak, és nem adtak olyan lehetőséget – ez a mellőzöttség téma –, hogy megmutassam, ki vagyok én. Hogy szerethető, odaadó vagyok, hogy önzetlen vagyok. A TV2-nél meg megkaptam mindezt, jött az Újratervezés, a Dancing..." – tette a celeb. 

Lehet, hogy nem tudtak róla, de ez nem mentség. 

Amit ugyanis az RTL-es idióták mondtak a kedves lánynak, az messze kimeríti a szóbeli bántalmazás fogalmát.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

