Megrendítő! Ilyen gusztustalanul bántak Szabó Zsófival az RTL-nél

Szabó Zsófi hosszú időn át úgy érezte, nem becsülik meg igazán annál a csatornánál, ahol tíz évig dolgozott, ezért 2024-ben úgy döntött, hátat fordít az RTL-nek, és visszatér a TV2-höz. A műsorvezető most először beszélt nyíltan arról, mi állt a váltás hátterében: elmondása szerint korábbi főnökei nem partnerként tekintettek rá, hanem inkább egy politikai jelképként kezelték, miközben többször is megalázó, lekezelő helyzetbe került.

Szabó Zsófit bántották, megalázták az RTL nevű szennycsatornán

Egyáltalán nem ápoltam jó viszonyt a főnökeimmel, és visszahallottam, hogy azt mondták: én vagyok a NER-es trófea. Én akkor – politika ide vagy oda – nem mondtam ki, hogy kire szavazok, de fideszesek voltunk mindannyian, az anyám meg mi, gyerekkorom óta. Az apukámmal van egy olyan kép – az albumban majd látod, de lehet, nem hoztam el –, Orbán Viktornak egy négylevelű lóherét nyújt át az édesapám, és én emlékszem erre, kint voltam a Kossuth téren. Tehát én ízig-vérig fideszes vagyok"

– mondta a műsorvezető a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor felvételén. Az adás pénteken 19 órától lesz elérhető a Frizbi TV YouTube-csatornáján a Blikk cikke szerint.

Columbo hadnagy ikonikus magyar hangja a legtöbb epizódban Szabó Gyula Kossuth-díjas színművész volt. Zsófi az ő lánya, aki 2009-ben, a TV2 Jóban Rosszban című sorozatában vált ismertté, később pedig abban bízott, hogy az RTL-nél eltöltött évek alatt egyre hangsúlyosabb feladatokat kap majd. A csatornához 2014-ben szerződött. Először a Celeb vagyok, ments ki innen! szereplőjeként tűnt fel, később pedig az X-Faktor háttérműsorát vezette, az igazán nagy lehetőség viszont nem nagyon akarta megtalálni, pedig sokáig remélte, hogy idővel kedvezőbben alakul a helyzete.

Durván megalázták Szabó Zsófit

Szabó Zsófi részletesen beszélt arról, hogyan élte meg az RTL-nél töltött időszakát, és szerinte nemcsak kevés lehetőséget kapott,

hanem sokszor megalázó helyzetekkel is szembe kellett néznie.

"A volt főnököm azt mondta, hogy a NER-es trófeánk... Aztán visszahallottam, hogy azt mondták: 'na, feltettük a polcra, ott rohadjon meg.' Most pletyka, nem pletyka, nem mondok neveket, de nem fog felhívni az illető. Azért nem sok lehetőségem volt, aztán jött a Reggeli az életembe, nagyon szerettem, a mai napig beszélünk, jóban vagyok mindenkivel onnan, az egy nagyon jó időszaka volt az életemnek, amiért tényleg nagyon hálás is vagyok.

Bennem a bizonyítási vágy nagyon erős, én mindig egy maximalista gyerek voltam, kislányként is már úgy küzdöttem meg anyukám szeretetéért, hogy én legyek a legjobb. És egy nagyon kemény anyukám volt...

Most már egyébként elnézőbb velem, de tényleg mindig dolgoznom kellett, mindig a legjobbnak kellett lennem. Az RTL-nél csak át akartam lépni azt a hat évet, hogy ha hat év eltelik, akkor majd látják, hogy RTL-es vagyok, végül 10 évig voltam" – mondta. A műsorvezető szerint az egész időszakot végigkísérte benne az az érzés, hogy félreállítják, és emberileg sem mindig kapta meg azt a bánásmódot, amit megérdemelt volna.