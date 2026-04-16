Két éve nyomtalanul eltűnt egy kislány – Magyarországon is körözik

A szerb kislány eltűnése után kezdetben úgy tűnt, a hatóságok választ találtak és két férfit gyanúsítottak meg azzal, hogy egy baleset után elrejtették a gyermek testét. A történet azonban több ponton is megingott. Bár a gyanúsítottak beismerő vallomást tettek, a holttest sosem került elő és a nyomozók sem találtak olyan bizonyítékot, amelyek alátámasztották volna a történteket. Az egyik férfi ráadásul a kihallgatás során életét vesztette, ami tovább növelte a kérdőjeleket – írta a Blikk.

A szerb kislány ügyében azóta sem sikerült előre lépni

Fotó: Interpol

Nemzetközi keresés a szerb kislány után, egyelőre eredmény nélkül

A kislány eltűnése után példátlan keresés indult. A hatóságok helikopterekkel, drónokkal, kutyákkal fésülték át a környéket, több száz járművet ellenőriztek és házak tucatjait vizsgálták át.

Magyarországon is keresték a gyermeket, miután felmerült, hogy egy sötét furgonban láthatták. Több szemtanú is jelentkezett különböző országokból, akik egy, a kislányra hasonlító gyermeket véltek felismerni.

A nemzetközi szálat erősíti az is, hogy az Interpol máig nyilvántartja az ügyet az eltűnt gyermekek listáján.

Új elméletek is felmerültek

Egyes civil szervezetek és jogvédők szerint nem gyilkosság, hanem emberrablás történhetett. Elképzelésük szerint a gyermeket akár külföldre is vihették, és hamis iratokkal új életet kezdhetett valahol Európában. Ezeket az elméleteket azonban egyelőre semmi sem bizonyítja, ahogyan azt sem, hogy pontosan mi történt azon a napon, amikor a kislány eltűnt.

A hatóságok még egyszer rekonstruálták az eseményeket, de ez sem hozott áttörést. A történet így továbbra is nyitott maradt és a válaszok helyett inkább újabb kérdések születtek. A kisgyermek esete azonban még mindig nem zárult le és sokan remélik, hogy egyszer kiderül majd az igazság, bármi is legyen az.