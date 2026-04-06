Egy hosszabb ideje húzódó, több sértettet érintő ügy érkezett új szakaszába, amely sokakat megrázott. A szexuális erőszak gyanúja miatt induló eljárás hamarosan a bíróság előtt folytatódik.
Egy súlyos, több kiskorút érintő ügyben kezdődik meg hamarosan az eljárás, amely szerint súlyos szexuális erőszak bűntette történt. A hatóságok szerint a férfi több éven keresztül követett el olyan cselekményeket, amelyek komoly pszichés következményekkel jártak az érintettek számára. A Tatabányai Törvényszék április 9-ére tűzte ki az előkészítő ülést, ahol ismertetik a vádat és a további eljárás menetét – írta a Kemma.hu.

Szexuális erőszak miatt ítélik el az elkövetőt
Szexuális erőszak miatt ítélik el az elkövetőt
A szexuális erőszak vádjának háttere

A szexuális erőszak gyanúja több, egymástól időben elkülönülő esetre vezethető vissza. A vádirat szerint a férfi már évekkel ezelőtt is visszaélt a bizalmi helyzetekkel és több alkalommal követett el jogsértő cselekményeket kiskorúak sérelmére.

Az egyik eset még 2016-ban történt, amikor egy fiatalkorú családtagja látogatása során történt visszaélés. Később, évekkel később más, szintén fiatal sértettek esetében is hasonló gyanú merült fel.

A hatóságok szerint a kiskorú érintettek mindegyike komoly lelki megterhelést élt át az esetek következtében.

Mi várható a bíróságon?

Az ügyészség indítványa szerint a vádlottal szemben szabadságvesztés kiszabását, valamint közügyektől való eltiltást kérnek. Emellett kezdeményezték, hogy a jövőben semmilyen, kiskorúakkal kapcsolatos tevékenységet ne végezhessen.

Egy másik rendkívül súlyos ügyben is vádat emeltek egy középkorú férfi ellen Veszprém vármegyében. A hatóságok szerint pedofil bűncselekmény történt, amelyet egy kiskorú sérelmére követett el egy aberrált apa.

 

