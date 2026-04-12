Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Leszámolás Szigetszentmiklóson, a rendőrök hajtóvadászatot indítottak – videó

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fekete jármű, előzés, büntetőfékezés, baseball ütő, dühös nehézfiúk. Minden kész volt Szigetszentmiklóson egy orosz típusú „road rage” – közúti balhé – videóhoz. A BMW-s nehézfiúk pechére az egész jelenetet felvette egy köztéri kamera. A felvételek nyomán a rendőrök forró nyomon indultak el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szigetszentmiklósjárműbaseballfeketeautóbaseball ütő

Március 31-én délután a sértett és barátnője saját autójukkal közlekedtek Szigetszentmiklóson, amikor a mögöttük haladó fekete jármű vezetője megelőzte őket. A két kocsi visszapillantó tükre összeért, ezért az előzést végző férfi az úton keresztbeállt, és megállításra kényszerítette a másik járművet is – adta hírül a Police.hu.

Szigetszentmiklóson előkerült a baseballütő, a rendőrök is érdeklődve nézték a felvételt
Fotó: nejatpixels/pexels

A két maffiózónak kinéző fazon dühösen szállt ki a fekete autóból, egyiküknél baseball ütő volt, amellyel többször ráijesztett az autóban ülő párra, akiket életveszélyesen megfenyegettek, majd elhajtottak a helyszínről.

A nyomozók azonosították a 25 éves Sz. Jánost, akit nem találtak otthon, ezért elrendelték a körözését. A férfi végül önként feladta magát egy héttel később. A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársai felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indítottak ellene eljárást, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról