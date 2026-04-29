Szíven szúrt embert műtött meg az utcán a magyar főorvos – videó

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ügyeleti egységét múlt vasárnap egy szíven szúrt, harminc év körüli férfihoz riasztották – idézték fel az Onkológiai intézet közleményében. A szolgálatban Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa is részt vett, aki szabadidejében a légimentőknél dolgozik.

Szíven szúrt embert műtött meg az utcán a magyar főorvos

Hamar kiderült, hogy a beteg állapota válságos. Perceken múlt az élete.

A kórházba szállítás akkora kockázatot jelentett, hogy akár végzetes is lehetett volna számára.

A légimentés szigorú szakmai szabályait betartva a főorvos úgy döntött, nem vár, az életmentő beavatkozást azonnal, ott helyben kell elvégezni.

Helyben összevarta a szíven szúrt ember szívét

A beszámoló szerint Dubóczki Zsolt az utcán, steril műtő és korszerű kórházi berendezések nélkül felnyitotta a férfi mellkasát.

A dobogó szívet 7 perc alatt összevarrta.

Ezzel sikerült stabilizálnia a beteg állapotát, hogy a további ellátást már megkaphassa. A közleményben hangsúlyozták, a főorvos Magyarországon eddig példátlan, Európában is ritka beavatkozást hajtott végre.

Két világ szinergiája: Precizitás, rutin, csapatmunka a műtőben és a terepen

A daganatsebészet rendkívüli precizitást és mérnöki pontossággal megtervezett műtéti folyamatokat követel. Ebben a közegben alakul ki az a biztos technikai tudás, amely kritikus helyzetben is pontos, fegyelmezett mozdulatokat tesz lehetővé. Dr. Dubóczki Zsolt magas szintű szakmai tapasztalata és fegyelme ezért hatalmas előnyt jelent a légimentő szolgálatban végzett életmentő munkája során.

Mind a daganatsebészeti munka, mind a mentői munka szigorú szabályrendszerekre és arra a felkészült csapatra épül, akikkel együtt küzdünk az életért. Az OOI műtőiben szerzett tapasztalat közvetlenül segíti a rendkívül gyors döntéshozatali folyamatokat, amely a légimentő szolgálat során elengedhetetlen.”

– idézte az OOI hős főorvosának szavait az intézet honlapja.

