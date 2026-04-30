Saját magát szúrta mellkason a férfi, akinek az utcán varrták össze a szívét

Továbbra is a Honvédkórházban ápolják azt a 30-as éveiben járó férfit, aki önkezével akarta kioltani az életét Szigetújfalun. Amint arról az Origon is beszámoltunk, a sérülthöz mentőhelikoptert riasztottak, amelyen – óriási szerencséjére – éppen Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa volt szolgálatban, aki szabadidejében a légimentőknél dolgozik. A doktor felmérte, hogy a beteg állapota válságos, és a kórházba szállítás akkora kockázatot jelentett, hogy végzetes lehetett volna számára. Ezért úgy döntött, hogy az életmentő beavatkozást azonnal, ott az utcán elvégzi, majd mindössze hét perc alatt összevarrta a férfi dobogó szívét.

Megmentői meglátogatták a kórházban a szíven szúrt fiatalembert

Fotó: Országos Onkológiai Intézet

Ötször szúrt, három szúrás érte a szívét

A Blikk telefonon érte utol Gábort, aki immáron négy és fél hete fekszik a Honvédkórházban, ahonnan hamarosan átszállíthatják egy másik intézménybe. A férfi elárulta, hogy már évekkel korábban is voltak öngyilkos gondolatai, de eddig nem tett rá kísérletet. Gábor az öccsével lakik együtt, édesanyjuk egy évvel ezelőtt hunyt el, ami nagyon megviselte.

Meg akartam halni, de már százszor megbántam azóta, hogy magam ellen fordultam. Ugyan még nem tudok lábra állni, de szépen helyreraktak, a mellkasomat összevarrták, aránylag minden rendben van velem mostanra”

– nyilatkozta a bulvárlapnak.

Beszámolt arról is, hogy üldözési mániában szenvedett, ami annyira elhatalmasodott rajta, hogy nem látott más kiutat.

A kerítésünk előtt szúrtam meg magam ötször, amiből három találta el a szívemet. Valójában nem is céloztam sehova, nem gondolkodtam abban a pillanatban. Csak az volt a célom, hogy boruljak bele egy mély álomba, még fájdalmat sem éreztem. Nagyon el akartam tűnni és ezt a megoldást találtam”

– mesélte a fiatal férfi, aki azóta átgondolta az életét és ma már teljesen más színben látja a világot. Nemrégiben az a vágya is teljesült, hogy találkozhatott Dubóczki Zsolttal, aki megmentette az életét.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!