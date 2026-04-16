Szökés: illegális streaming miatt ítélték el, Mohácson ért véget a bujkálás – videóval

Az Egyesült Államokban másfél év szabadságvesztésre ítélt férfi nem kezdte meg büntetése letöltését. A szökés után Magyarországra menekült, ahol két hónapig bujkált, végül elfogták – közölte a Police.hu.

Szökés az USA-ból, Magyarországra menekült az FBI elől

Fotó: Police.hu

Szökés: több millió dolláros kárt okozott

A vádirat szerint a német-magyar kettős állampolgár H. Péter 2007 és 2017 között működtette a társaival a Jetflicks nevű online streamingszolgáltatást. Az amerikai felhasználók előfizetés ellenében érhettek el szerzői joggal védett televíziós műsorokat, amelyeket engedély nélkül töltöttek fel és terjesztettek.

A rendszer több tízezer epizódot tett elérhetővé, miközben a jogtulajdonosoknak és hivatalos szolgáltatóknak jelentős károkat okozott.

A becslések szerint a szerzői jogsértés értéke elérte a 37,5 millió dollárt.

H. Péter 2012 és 2015 között programozóként vett részt a működésben és mintegy 288 ezer dollárt keresett. A banda automatizált szoftvereket használt, amelyek világszerte kalóztartalmakat gyűjtöttek össze, majd azokat szinte azonnal elérhetővé tették az Egyesült Államokban és Kanadában működő szervereken.

Vádemelés az USA-ban

Az ügyben a Virginia Keleti Kerületi Szövetségi Bíróság 2019-ben emelt vádat, később pedig a Nevada Kerületi Szövetségi Bíróság tárgyalta az eljárást. A férfit 2025-ben bűnösnek mondták ki szerzői jogi bűncselekményre irányuló összeesküvés miatt, és 18 hónap szabadságvesztésre, valamint három év felügyelt szabadlábra helyezésre ítélték.

A büntetés letöltését 2026 februárjában kellett volna megkezdenie, azonban megszökött. Mexikón keresztül Európába utazott, majd Magyarországra érkezett, miközben nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Az FBI eredt a nyomába

Az amerikai hatóságok az FBI budapesti irodáján keresztül vették fel a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodával. A magyar és amerikai nyomozók közösen térképezték fel a férfi kapcsolatait.

A férfit végül április 11-én Mohácson, egy családi házban fogták el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pécsi egységének munkatársai. Amikor meglátta a rendőröket, meglepődött, de tisztában volt vele, miért bilincselték meg.