Szökés: videón, ahogy hátrabilincselt kézzel verte át a zsarukat – hajtóvadászat indult

Amerikában a híradókba is bekerült egy látványos szökés története, amelyet egy szemtanú élőben közvetített. A szökés során egy hátrabilincselt nő a rendőrautóból jutott ki, majd eltűnt a rendőrök elől. A nem mindennapi dobbantásról a Police.hu számolt be.

Szökés: így verte át a zsarukat

Március 28-án a Michigan állambeli Muskegon Heights egyik külvárosi fitnesztermének hátsó parkolójában történt az eset. A rendőrök éppen egy Chevrolet terepjárót vizsgáltak át, miközben a közelben parkoló szolgálati járműben őrizték a 38 éves Kendra Aneyt.

A nő kihasználta, hogy a rendőrautó jobb hátsó ablaka félig le volt húzva. Először kidugta a fejét, majd körbenézett, végül elkezdte kipréselni magát a szűk nyíláson. Bár kezei hátrabilincselve voltak, vonagló mozdulatokkal egyre kijjebb jutott, míg végül a lábát is sikerült kitennie, és az autó sárvédőjén megtámaszkodva kiszabadult.

Egy közelben parkoló férfi mindezt élőben közvetítette a közösségi médiában, így a szökés minden mozzanata felvételre került. A nő néhány másodperccel később már a közeli házak felé rohant, miközben a járőrök csak későn vették észre, hogy az őrizetes eltűnt.

Hajtóvadászat indult

A hatóságok azonnal hajtóvadászatot indítottak a nő után, akit egy másnapi környékbeli betöréssel is összefüggésbe hoztak. Egy háztulajdonos riasztást kapott, miután biztonsági kamerája mozgást észlelt, és felvételein egy megbilincselt kezű nő látszott, amint behatol az ingatlanba.

A rendőrök azonban ekkor még nem tudták elfogni, így a keresés tovább folytatódott. Időközben a szökésről készült videó futótűzként terjedt az interneten, és az amerikai híradók is beszámoltak az esetről.

Később az is kiderült, hogy Kendra Aneyt azért vették őrizetbe, mert január óta nem jelentkezett pártfogó felügyelőjénél. Korábban kábítószer-kereskedelem miatt ítélték el, és feltételesen került szabadlábra.

Három nap után elfogták

A szökevényt végül három nappal később találták meg a Muskegon Heights-i Rotterdam Avenue egyik üresen álló házában. Elfogásakor még mindig rajta voltak a félbilincsek, bár az összekötő láncot sikerült eltörnie.