Egy 70 éves asszony szörnyethalt, beindult a szülés

Súlyos váddal kell szembenéznie annak az amerikai, minnesotai fiatalnak, aki a hatóságok szerint tavaly decemberben a mobiltelefonjára figyelt vezetés közben, és közben halálos balesetet okozott. A tragédiában egy idős asszony szörnyethalt. A fiú csak 17 éves volt a Law and Crime információi szerint.

Azonnal szörnyethalt a nyugdíjas a telefonját nyomkodó kamasz miatt

A rendőrségi dokumentumok alapján a tinédzser egy BMW-t vezetett, és a telefonját nyomkodta, nem az utat figyelte. Túl későn vette észre az előtte haladó Jeepet, amelyben a 70 éves Linda Davis ült. Le akart kanyarodni, amikor a luxusautó odaért.

Miközben Davis a kanyarodásra várt, a BMW nagy sebességgel felhajtott mögé, nem lassított, és nekiütközött a Jeepnek"

– áll a baleseti jelentésben.

Az ütközés olyan erős volt, hogy Linda Davis autója áttért a szemközti sávba, és egy Ford SUV-nak csapódott. A másik autót egy várandós nő vezette, akinél azonnal beindult a szülés. Ő is megsérült, ezért kórházba vitték. Az anya és a kisbaba életben maradt, a fiatal nő azonban több sérülést is szenvedett.

Az idős asszony viszont ott helyben meghalt, nem lehetett már rajta segíteni.

Linda közvetlenül az otthonuk előtt halt meg Champlinban. Hirtelen elvesztése hatalmas űrt hagyott maga után"

– írták a család számára indított adománygyűjtő oldalon.

A halálos baleset után a kamasz azonnal magyarázkodni kezdett. Azt mondta, a BMW fékje nagyon lassan reagált, ezért nem tudott időben megállni. A rendőrök bírói engedélyt szereztek arra, hogy átnézzék a telefonját, mert gyanították, hogy nem a vezetésre figyelt, és nem is tévedtek. Azokból a percekből, amikor a karambol történt – 15:20 és 15:28 között – több művelet nyoma is megmaradt a készüléken. Arra is bizonyítékot találtak a nyomozók, hogy a vétkes sofőr a baleset előtti pillanatokban végig egy alkalmazást használt, szóval a telefonját nyomkodta. Az is kiderült, hogy a fiatal először az édesanyját hívta fel, és csak utána tárcsázta a segélyhívót Linda és a terhes nő miatt. A most már 18 éves sofőrt halálos közúti baleset okozásával vádolják. Ügyét várhatóan fiatalkorúak bírósága tárgyalja.