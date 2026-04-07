Mosdóban szülte meg gyermekét a 19 éves anya, mindketten vérmérgezést kaptak

Szinte hihetetlen történet látott napvilágot egy fiatal nőről, akinek az élete egyik pillanatról a másikra változott meg, amikor a szülés teljesen váratlanul érte, miközben addig semmit sem sejtett arról, hogy gyermeket vár – írta a Bors.

Egy váratlan pillanatban és helyzetben indult meg a szülés

A 19 éves Mia Louise Bruce hosszú ideig különféle panaszokkal küzdött, ám ezek alapján sem ő, sem az orvosai nem gondoltak terhességre. Nem voltak egyértelmű jelek, így a tüneteket más egészségügyi problémákkal magyarázták. Utólag megállapították, hogy rejtett, úgynevezett kriptikus terhessége volt és mivel rendszeresen menstruált, és a pocakja sem növekedett, senki nem gondolt arra, hogy várandós.

Szülés minden előjel nélkül

A szülés végül egy teljesen hétköznapi helyzetben indult meg, amikor a fiatal nő erős fájdalmakat tapasztalt és úgy érezte, valamilyen emésztési problémával áll szemben. A helyzet azonban gyorsan megváltozott és hamar kiderült, hogy egészen másról van szó.

Az események felgyorsultak, fájdalmai felerősödtek és rövid időn belül megszületett a kisbaba is. A körülmények miatt azonnal segítséget hívtak és a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek.

A történtek után mind az édesanya, mind az újszülött orvosi ellátásra szorult. Az első pillanatokban komoly aggodalomra adott okot az állapotuk, Mia többször elájult, majd magához tért, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően végül mindketten felépültek, pedig a körülmények miatt mindketten vérmérgezést kaptak.

A szakemberek szerint az ilyen esetek rendkívül ritkák, de előfordulhatnak, amikor a terhesség szinte teljesen észrevétlen marad.

Bár a történtek sokkolóan indultak, a fiatal nő ma már egészen más szemmel tekint az eseményekre. Elmondása szerint gyermeke érkezése teljesen megváltoztatta az életét és minden nehézség ellenére egyedülálló anyaként a legnagyobb ajándéknak tartja.

