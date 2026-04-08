„Soha nem leszek már az, aki voltam” – összeomlásáról vallott a drogos T. Danny

Hosszú ideig csak találgatások keringtek arról, miért vonult háttérbe T. Danny, és mi áll a folyamatos maszkhordás mögött. Most azonban minden eddigi kérdésre választ kaptunk – és a valóság súlyosabb, mint azt sokan gondolták volna – írta a Borsonline.hu.

T. Danny maszk mögé rejtőzve beszélt először őszintén összeomlásáról és droghasználatának következményeiről

Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

T. Danny összeomlása: ki van a maszk mögött?

A Creator TV „A maszk mögött” című sorozatának második része nem finomkodik: egy látványos összeomlás történetét tárja elénk. Nemcsak a hírnév súlya jelenik meg benne, hanem az a belső feszültség is, amely lassan, de biztosan felemésztette a rappert. A saját szavaival visszaidézett pillanat, amikor rádöbbent, hova jutott, szinte sokkoló.

Amikor eljött a végpontja az egésznek és realizáltam, hogy mit tettem magammal, az egyik pillanatról a másikra történt… eléggé hamar összeesett az orrom. Pár nap leforgása alatt.”

Kifelé mindez sokáig láthatatlan maradt. A siker, a bulik és a felszíni csillogás elfedte a valóságot. A töréspontot végül egy rendőrségi razzia hozta el: több hatósági személy és drogkereső kutya jelent meg nála. Bár konkrét anyagot nem találtak, a vizsgálatok egyértelmű eredményt hoztak.

„12 darab tükröt tört be, mert nem akarta magát látni”

A legkeményebb mondatok akkor hangzanak el, amikor önmagáról beszél:

Nagyon hamar azt láttam, hogy egy szörnyet kreáltam, ez már nem én vagyok. Nagyon fájt beismerni… hogy miért így kell véget érnie, hogy a végletekig ment el a dolog.”

A maszk így több lett egy egyszerű takarásnál. Egyfajta határvonal a külvilág és a saját sérülékenysége között. Egy eszköz, amivel kontroll alatt tarthatja azt, ami kicsúszott a kezéből.

A családom és a legjobb barátok láthatnak maszk nélkül is, de rossz érzés levenni, mert olyankor nem véd semmi… az utolsó védőpajzsom is elszáll ha leveszem”

– mondta, majd így folytatta: