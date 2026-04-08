„Soha nem leszek már az, aki voltam” – összeomlásáról vallott a drogos T. Danny

Hosszú ideig csak találgatások keringtek arról, miért vonult háttérbe T. Danny, és mi áll a folyamatos maszkhordás mögött. Most azonban minden eddigi kérdésre választ kaptunk – és a valóság súlyosabb, mint azt sokan gondolták volna – írta a Borsonline.hu.
T. Danny összeomlása: ki van a maszk mögött?
A Creator TV „A maszk mögött” című sorozatának második része nem finomkodik: egy látványos összeomlás történetét tárja elénk. Nemcsak a hírnév súlya jelenik meg benne, hanem az a belső feszültség is, amely lassan, de biztosan felemésztette a rappert. A saját szavaival visszaidézett pillanat, amikor rádöbbent, hova jutott, szinte sokkoló.
Amikor eljött a végpontja az egésznek és realizáltam, hogy mit tettem magammal, az egyik pillanatról a másikra történt… eléggé hamar összeesett az orrom. Pár nap leforgása alatt.”
Kifelé mindez sokáig láthatatlan maradt. A siker, a bulik és a felszíni csillogás elfedte a valóságot. A töréspontot végül egy rendőrségi razzia hozta el: több hatósági személy és drogkereső kutya jelent meg nála. Bár konkrét anyagot nem találtak, a vizsgálatok egyértelmű eredményt hoztak.
„12 darab tükröt tört be, mert nem akarta magát látni”
A legkeményebb mondatok akkor hangzanak el, amikor önmagáról beszél:
Nagyon hamar azt láttam, hogy egy szörnyet kreáltam, ez már nem én vagyok. Nagyon fájt beismerni… hogy miért így kell véget érnie, hogy a végletekig ment el a dolog.”
A maszk így több lett egy egyszerű takarásnál. Egyfajta határvonal a külvilág és a saját sérülékenysége között. Egy eszköz, amivel kontroll alatt tarthatja azt, ami kicsúszott a kezéből.
A családom és a legjobb barátok láthatnak maszk nélkül is, de rossz érzés levenni, mert olyankor nem véd semmi… az utolsó védőpajzsom is elszáll ha leveszem”
– mondta, majd így folytatta:
A saját arcomat már biztosan elvesztettem örökre… önmagamat elvesztettem. Soha többet nem nézek már úgy a tükörbe, mint régen. Meg lehet csinálni az orromat, kigyúrhatom magam, de soha nem az leszek már, aki voltam. Sokan örülnek és azt harsogják, hogy megérdemelted te drogos kutya. A baj az, hogy én is ezt érzem.”
A környezetéből érkező történetek csak tovább mélyítik a képet. Amikor először szembesült a saját látványával, dühében tükröket tört össze – mintha ezzel próbálná eltörölni azt, aki lett. Az orvosi vélemények szerint a helyreállítás hosszadalmas folyamat lesz:
Akár egy évnek is el kell telnie, mire egyáltalán megkezdődhet a rekonstrukció. A család aggódik a belső károsodások miatt is, amelyek nem biztos, hogy teljes mértékben visszafordíthatók.
Mindezek ellenére a rapper megpróbálja új alapokra helyezni az életét. Elmondása szerint teljesen szakított a korábbi életmódjával, és a sport felé fordult: rendszeresen edz, bokszol, és egy kosárlabdacsapat aktív tagja lett. A végén nem hangzik el nagy ígéret vagy hangzatos fordulat. Csak egy visszafogott, mégis súlyos gondolat:
Az öt évvel későbbi önmagamnak azt üzenem, hogy ne haragudjon rám.”
– zárta a gondolatait a fiatal rapper.