Nem akárkit támadott meg egy elefántcsorda Afrikában

Tragikus baleset történt Közép-Afrikában egy vadászat során, amikor egy elefántcsorda rátámadt egy amerikai férfira. Az elefánttámadás során a 75 éves vadász a helyszínen meghalt – számolt be a tragédiáról a Blikk.

Az afrikai elefántok támadása különösen akkor veszélyes, ha a borjaikat védik

Fotó: Illuszráció (Toon Van Dyck/Pexels)

Elefánttámadás Afrikában vadászat közben

Az eset Gabon sűrű erdei között történt, ahol a férfi egy ritka antilopfajt szeretett volna elejteni. A beszámolók szerint a vadász és vezetője véletlenül találkozott egy több nőstényből és egy borjúból álló elefántcsordával. A megrémült állatok azonnal támadásba lendültek. A vezető súlyosan megsérült, míg a vadász nem tudott elmenekülni.

A szenvedélye lett a veszte

A férfi, Ernie Dosio, dúsgazdag üzletember és szenvedélyes trófeavadászat-rajongó volt. Gyűjteményében számos egzotikus állat trófeája szerepelt, köztük oroszlán, víziló és orrszarvú is. Ismerősei szerint minden vadászata engedélyezett keretek között zajlott, és a mostani expedíció is szabályos volt. Dosio nemcsak vadászként, hanem üzletemberként is ismert volt: a kaliforniai szőlőbirtok tulajdonosaként sikeres borászatot vezetett. Emellett aktív tagja volt az Elks testvériség közösség egyik helyi szervezetének. Halála mélyen megrázta a barátait és ismerőseit.

Veszélyes találkozások az erdőben

Az afrikai erdei elefánt élőhely területein gyakoriak a váratlan találkozások, mivel a sűrű növényzet miatt az állatok nehezen vehetők észre. A szakértők szerint az ilyen helyzetek rendkívül veszélyesek lehetnek, különösen akkor, ha az állatok borjúkat védenek. Az eset rámutat arra, hogy a vadászat még tapasztalt résztvevők számára is komoly kockázatokat rejt.

