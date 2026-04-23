Nem hiszi el, miért állt bosszút egy apa és fia Pest vármegyében

Egy korábbi nézeteltérés torkollott véres erőszakba egy Pest vármegyei településen. Az elszabadult indulatok utáni brutális támadás során egy apa és fia próbált véres revansot venni haragosukon.
Ami egyszerű szomszédvitának indult, az Pest vármegye egyik legsúlyosabb bűnügyévé fajult. Minden egy erdőterület miatt kezdődött: a későbbi támadó sérelmezte, hogy a másik család gyerekei engedély nélkül vágtak ki fákat az ő birtokán. A férfi április 18-án még csak szóban kérte számon a családfőt, de a vita másnapra brutális leszámolássá durvult – áll a Bíróság.hu oldalán.

Rács mögé került a két támadó
Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Machetével támadtak rá áldozatukra és családjára

A feldühödött tulajdonos nem egyedül érkezett: tizenéves fiát is magával vitte a bosszúhadjáratra. Símaszkot húztak, és rágyújtottak az áldozat házára. A támadók először az ablakot törték be, hogy utat törjenek maguknak az épületbe. A bentlakó férfi egy ásóval próbálta védeni az otthonát és a lakásban rémüldöző gyermekeit, de az események gyorsan elszabadultak. A fiú egy éghető anyaggal teli műanyag palackot hajított be a szobába, majd egy égő papírdarabot is utánadobott. 

A tűz csak a szerencsének köszönhetően nem lobbant fel, mert a földre folyó folyadék nem gyulladt meg. Miközben a házigazda a lángokat próbálta elkerülni, az apa egy machetével többször lesújtott rá. 

A brutális verésnek maradandó sérülések lettek a következményei. A támadás közben az áldozat és élettársának kiskorú gyermekei is az ingatlanban tartózkodtak. A rendőrségi hajsza során kiderült, hogy az apának nem csak a machete volt az egyetlen fegyvere: 

a munkahelyi szekrényéből illegálisan tartott lőfegyverek és lőszerek kerültek elő.

A Budakörnyéki Járásbíróság április 22-én döntött, és mindkettejük letartóztatását elrendelte 30 napra. Bár az apa büntetlen előéletű, a bűncselekmény súlya és a tanúk befolyásolásának lehetősége miatt a bíróság az ő esetében is szükségesnek látta a legszigorúbb kényszerintézkedést. Míg az idősebb férfit börtönbe, fiát javítóintézetbe szállították. A döntés egyelőre nem végleges, mert az elkövetők fellebbeztek, de a rácsok mögött kell megvárniuk az eljárás folytatását.

 

