Nem hiszi el, miért állt bosszút egy apa és fia Pest vármegyében

Ami egyszerű szomszédvitának indult, az Pest vármegye egyik legsúlyosabb bűnügyévé fajult. Minden egy erdőterület miatt kezdődött: a későbbi támadó sérelmezte, hogy a másik család gyerekei engedély nélkül vágtak ki fákat az ő birtokán. A férfi április 18-án még csak szóban kérte számon a családfőt, de a vita másnapra brutális leszámolássá durvult – áll a Bíróság.hu oldalán.

Rács mögé került a két támadó

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Machetével támadtak rá áldozatukra és családjára

A feldühödött tulajdonos nem egyedül érkezett: tizenéves fiát is magával vitte a bosszúhadjáratra. Símaszkot húztak, és rágyújtottak az áldozat házára. A támadók először az ablakot törték be, hogy utat törjenek maguknak az épületbe. A bentlakó férfi egy ásóval próbálta védeni az otthonát és a lakásban rémüldöző gyermekeit, de az események gyorsan elszabadultak. A fiú egy éghető anyaggal teli műanyag palackot hajított be a szobába, majd egy égő papírdarabot is utánadobott.

A tűz csak a szerencsének köszönhetően nem lobbant fel, mert a földre folyó folyadék nem gyulladt meg. Miközben a házigazda a lángokat próbálta elkerülni, az apa egy machetével többször lesújtott rá.

A brutális verésnek maradandó sérülések lettek a következményei. A támadás közben az áldozat és élettársának kiskorú gyermekei is az ingatlanban tartózkodtak. A rendőrségi hajsza során kiderült, hogy az apának nem csak a machete volt az egyetlen fegyvere:

a munkahelyi szekrényéből illegálisan tartott lőfegyverek és lőszerek kerültek elő.

A Budakörnyéki Járásbíróság április 22-én döntött, és mindkettejük letartóztatását elrendelte 30 napra. Bár az apa büntetlen előéletű, a bűncselekmény súlya és a tanúk befolyásolásának lehetősége miatt a bíróság az ő esetében is szükségesnek látta a legszigorúbb kényszerintézkedést. Míg az idősebb férfit börtönbe, fiát javítóintézetbe szállították. A döntés egyelőre nem végleges, mert az elkövetők fellebbeztek, de a rácsok mögött kell megvárniuk az eljárás folytatását.