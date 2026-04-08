Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
támadás

Húsvétkor raboltak ki és vertek meg fényes nappal egy kerekesszékes mozgáskorlátozottat

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy pillanat alatt fordult át egy nyugodt húsvéti séta rémálommá egy bécsi parkban, amikor egy kerekesszékes férfit váratlanul megtámadtak. A támadás nemcsak kegyetlensége miatt sokkoló, hanem azért is, mert fényes nappal, szinte bárki szeme láttára történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
támadástáskafényes nappalmeidlingáldozatrabláskerekesszékes

Egy sokkoló támadás borzolta a kedélyeket Meidling egyik parkjában, ahol húsvét vasárnapján egy kerekesszékes férfi vált rablás áldozatává. A támadás során egy ismeretlen férfi lépett oda a 45 éves áldozathoz, majd többször arcon ütötte. Sajtóértesülések szerint az elkövető nemcsak bántalmazta, hanem megpróbálta megszerezni a férfi válltáskáját is. A dulakodás során az áldozatot még a kerekesszékéből is kiránthatták, ami tovább súlyosbította a helyzetet – írta a Vaol.hu.

A támadás során könnyebb sérüléseket szenvedett a sértett
Fotó: Pexels

A támadás után a rabló magára hagyta a férfit

A támadó megszerezte az értéktárgyakat tartalmazó táskát, majd elmenekült a helyszínről. A férfit a földön hagyta, kiszolgáltatott helyzetben.

Bár az áldozat könnyebb sérüléseket szenvedett, a mentősök segítségét végül nem vette igénybe. Az eset így is komoly aggodalmat keltett a környéken élők körében.

A rendőrség jelenleg is keresi a feltételezett támadót, akit körülbelül 180 centiméter magas, rövid fekete hajú, közepes testalkatú férfiként írtak le. Az életkora a becslések szerint 20 és 30 év között lehet. Az ügy továbbra is vizsgálat alatt áll és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen.

Egy másik hazai esetben hét és fél év börtönbüntetésre ítélte a Pécsi Törvényszék azt az idős asszonyt, aki megölte a férjét két évvel ezelőtt Pécsett. A gyilkos feleség ebbe nem törődött bele, ügyvédjével együtt fellebbezett a döntés ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról