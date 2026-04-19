Tapétavágóval támadt haragosára egy férfi Szegeden

Egy szóváltás torkollott súlyos sérüléssel végződő tettlegességbe vasárnap Szegeden. A Délmagyar.hu beszámolója szerint hajnalban két férfi közt alakult ki konfliktusba a Széchenyi téri Liquor Store közelében, majd pillanatok alatt előkerült a tapétavágó kés.

Elfogták és őrizetbe vették a férfit, aki tapétavágóval támadt vitapartnerére Szegeden

Mint írják, a vita gyorsan dulakodássá fajult, eközben az egyik férfi egy sniccert rántott elő, amellyel megvágta a másik férfi nyakát. A megtámadott életét a kiérkező mentők mentették meg, helyszíni ellátását követően kórházba szállították.

Életveszélyt okozott a tapétavágóval

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese közölte: az áldozat súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A sérültet sürgősségi osztályra szállították, a késelőt pedig elfogták és őrizetbe vették. Ellene életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt indult eljárás.

Lövöldözés történt egy szegedi benzinkúton

Csütörtökön egy közlekedési konfliktus végén fegyver dörrent egy szegedi benzinkúton. A szóváltás hevében egy autósiskola oktatója többször rálőtt vitapartnerére, majd a gázriasztó-pisztoly markolatával fejbe is verte.