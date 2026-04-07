J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában

Ez a taxis nagyon benézte: egy NAV-ost akart átverni a vételár tizennégyszeresével

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Próbavásárlás során buktattak le több szabálytalankodó sofőrt Budapest belvárosában. Az egyik legsúlyosabb esetben a taxis brutálisan túlszámlázta a fuvart.
Komoly visszaéléseket tártak fel a hatóságok egy átfogó budapesti ellenőrzés során, amely jelen esetben a taxisokat célozta meg. Az egyik legdurvább esetben a taxis csaknem tizennégyszeres árat kért az utasától – írja a Magyar Nemzet.

NAV-alkalmazottat akart a taxis lehúzni Budapesten a vételár tizennégyszeresével 
NAV-alkalmazottat akart a taxis lehúzni Budapesten a vételár tizennégyszeresével 
Fotó: illusztráció / Purger Tamás (MTI Fotószerkesztőség) 

Taxis csalás: brutálisan túlszámlázták az utasát

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közlése szerint március végén a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Közlekedési Hatóság közösen tartott ellenőrzést Budapest belvárosának taxiállomásain és forgalmas közlekedési csomópontjain.

Az akció során több mint ötven járművet vizsgáltak meg, és próbavásárlásokkal ellenőrizték a taxisok munkáját.

Az egyik legkirívóbb esetben a sofőr egy körülbelül 2800 forintos viteldíj helyett 39 ezer forintot akart elkérni az utastól, aki azonban  a taxis pechjére egy ellenőrzést végző NAV-munkatárs volt.

Súlyos szabálytalanságok sorát találták

Az ellenőrzések során több visszatérő problémát is feltártak. Gyakori volt például, hogy a taxisok nem állítottak ki pénzügyi bizonylatot, vagy nem működött megfelelően a bankkártyás fizetéshez szükséges POS-terminál.

Emellett több járműnél hiányoztak az előírt arculati elemek is, ami szintén szabálytalanságnak számít.

Egy másik súlyos esetben a sofőr érvénytelen taxiállomás-használati engedéllyel dolgozott, ráadásul lejárt tevékenységi engedéllyel végzett személyszállítást.

Azonnali intézkedések és szigorítások jönnek

A Közlekedési Hatóság munkatársai a szabálytalankodó jármű rendszámát a helyszínen eltávolították, a forgalmi engedélyét pedig bevonták.

A BKK arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal is atrocitás érte az ellenőröket, ezért a jövőben a taxiellenőrzések fokozott rendőri jelenlét mellett zajlanak majd.

A hatóságok célja egyértelmű: kiszűrni a hiéna taxisokat, és garantálni az utasok biztonságát, valamint a szolgáltatás tisztaságát Budapesten.

Megdöbbentő módszerrel vadászott utasokra egy csaló taxis

Egy nagyszabású taxisellenőrzési akció során bukott le az a sofőr, aki illegálisan űzte az ipart Budapesten. Nem kockázatott, senkit sem vett fel csak úgy, az utcáról, nehogy elkapják. Megdöbbentő módszerrel érte el, hogy őt válasszák az utasok.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról