Ez a taxis nagyon benézte: egy NAV-ost akart átverni a vételár tizennégyszeresével

Komoly visszaéléseket tártak fel a hatóságok egy átfogó budapesti ellenőrzés során, amely jelen esetben a taxisokat célozta meg. Az egyik legdurvább esetben a taxis csaknem tizennégyszeres árat kért az utasától – írja a Magyar Nemzet.

NAV-alkalmazottat akart a taxis lehúzni Budapesten a vételár tizennégyszeresével

Taxis csalás: brutálisan túlszámlázták az utasát

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közlése szerint március végén a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Közlekedési Hatóság közösen tartott ellenőrzést Budapest belvárosának taxiállomásain és forgalmas közlekedési csomópontjain.

Az akció során több mint ötven járművet vizsgáltak meg, és próbavásárlásokkal ellenőrizték a taxisok munkáját.

Az egyik legkirívóbb esetben a sofőr egy körülbelül 2800 forintos viteldíj helyett 39 ezer forintot akart elkérni az utastól, aki azonban a taxis pechjére egy ellenőrzést végző NAV-munkatárs volt.

Súlyos szabálytalanságok sorát találták

Az ellenőrzések során több visszatérő problémát is feltártak. Gyakori volt például, hogy a taxisok nem állítottak ki pénzügyi bizonylatot, vagy nem működött megfelelően a bankkártyás fizetéshez szükséges POS-terminál.

Emellett több járműnél hiányoztak az előírt arculati elemek is, ami szintén szabálytalanságnak számít.

Egy másik súlyos esetben a sofőr érvénytelen taxiállomás-használati engedéllyel dolgozott, ráadásul lejárt tevékenységi engedéllyel végzett személyszállítást.

Azonnali intézkedések és szigorítások jönnek

A Közlekedési Hatóság munkatársai a szabálytalankodó jármű rendszámát a helyszínen eltávolították, a forgalmi engedélyét pedig bevonták.

A BKK arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal is atrocitás érte az ellenőröket, ezért a jövőben a taxiellenőrzések fokozott rendőri jelenlét mellett zajlanak majd.

A hatóságok célja egyértelmű: kiszűrni a hiéna taxisokat, és garantálni az utasok biztonságát, valamint a szolgáltatás tisztaságát Budapesten.

