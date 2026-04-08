Ennyi pénzt költött T. Danny drogokra havonta

Mintha egy egész ország unatkozott volna egyszerre, hónapokig ment a találgatás arról, mi történhet a reflektorfényben élő T.Danny-vel. A válasz végül nem egy sejtelmes Instagram-posztból jött, hanem a Creator TV-n futó A maszk mögött című dokumentumsorozat második epizódjából, ami finoman szólva sem simogatta meg a nézők lelkét – számolt be róla a Borsonline.hu.

T. Danny őszintén beszélt élete legsötétebb időszakáról friss dokumentumsorozatában

Minden kicsúszott T.Danny irányítása alól

A részben a rapper életének egyik legdurvább időszaka kerül terítékre. Miközben kívül minden úgy nézett ki, mint egy tankönyvi sikersztori – telt házas koncertek, pörgő dalok, nagy színpadok –, belül teljesen más film játszódott le. A rapper saját szavaival élve egyszerre volt a csúcson és a padlón, csak az utóbbit senki nem látta.

Amilyen rosszul voltam belül, annyira jól mentek a dolgok, és jól ment a karrier, és pörögtek a dalok, és mentek a fellépések, és Budapest Park, Aréna... És közben meg belül fogytam el, és akkor még azt is kellett éreznem, hogy egyedül vagyok”

– vallotta be magának is. A pénz folyt be, de még gyorsabban tűnt el. Elmondása szerint havi szinten 12-15 millió forint ment el, nagyrészt drogokra, miközben már a saját tartalékait is felélte. Egy ponton már nem csak mentálisan, hanem fizikailag is jelezte a teste, hogy ez így nem fog sokáig működni.

A környezet persze látta, hogy baj van. Imre Norbert így emlékezett:

Egy adott ponton a Dani kibérelt egy luxusvillát, medence, jakuzzi, szauna, minden. Óriási bulihely volt, ott megfordult szerintem a fél budapesti éjszaka. A Danitól elszívtak egy komolyabb kocsi árát olyan emberek, akikről nem is tudjuk, hogy kik azok.”

A káosz szépen felépült, csak nem volt menedzsere. Közben a színpadon még mindig ment a show, de a háttérben egyre inkább szétesett minden. Volt olyan koncert, ahol egyszerűen nem volt hajlandó lejönni a színpadról – ami nem csak furcsa, hanem brutálisan drága is lett a produkciónak. Legjobb barátja és pályatársa, KKevin sem szépítette a helyzetet:

A Dani k*rva sok mindenre költött k*rva sok pénzt. Akkoriban már legalább három éve olyan albérletben lakott, ami 3 millió volt havonta. A bulikban pia, cigi, nőknek a taxiztatása, rengeteg pénzt b*szott el felesleges dolgokra. Sokszor tartozásokba verte magát.”

Az egész történet egyik legerősebb képe talán nem is a bulik vagy a pénz, hanem a rapper orrának állapota, ami konkrétan a kontrollvesztés szimbólumává vált. Elég nyers emlékeztető arra, hogy a „túl sok” tényleg létezik, és nem csak elméletben. Ami meglepő módon mégis pozitív, hogy most már nem menekül a múltja elől. Úgy tűnik, elkezdte összerakni magát, és ebben a családja meg a barátai is mellette állnak.