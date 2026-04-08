Eszméletlen állapotban találtak rá autójában T.Danny-re

Telegdy Dániel neve hónapokig a sajtó címlapjain szerepelt rejtélyes eltűnései miatt. A „T.Danny – A maszk mögött” dokumentumsorozat végre feltárja, mi zajlott a kamera mögött, és hogyan küzdött a zenész súlyos függőséggel és mentális válsággal.
T.Danny, vagyis Telegdy Dániel neve hónapokig a bulvár és a közösségi média címlapjain pörgött – rejtélyes eltűnések, rendőrségi hírek, aggódó rajongók. A „T. Danny – A maszk mögött” című dokumentumsorozat végre feltárja, mi zajlott a kamera mögött: a csillogás alatt súlyos függőség, mentális összeomlás, és egy élet, ami majdnem kicsúszott a kezéből – írta a Ripost.hu.

T.Danny „A maszk mögött” című dokumentumsorozatban mesél arról a kritikus pillanatról, amikor a függőség és a mentális válság majdnem tragédiához vezetett.
A fordulópont szeptember 26-án következett be, közvetlenül KKevin koncertje után. A közeli barátja kendőzetlen őszinteséggel idézte fel az eseményeket: egy buszsofőr hívta a rendőröket. Dani napok óta a kocsijában ült, elgyötört és kimerült volt, majd elájult. Barátai szerint aznap minden korábbinál agresszívebb volt. 

Több balhét generált, több összetűzése volt különböző arcokkal a backstage-ben, akkoriban nagyon istenkomplexusokban volt. Iszonyatosan hülyén viselkedett, belekötött mindenkibe, mindenkivel baja volt.

T.Danny dokumentumsorozata végre megmutatja a valóságot

A rendőri intézkedést követően Dani a fogdában találta magát. A sötét cellában töltött órák alatt végre szembesülnie kellett önmagával. 

Ott aludtam a vasbetonon egy pokróccal betakarózva, rám csukták a vasajtót...Ott a fogdában egyedül voltam. Végre legalább csend volt, és hallottam magamat. Nem tetszett, amit mondtam magamra

– idézte fel a rapper. A sorozat legmegrázóbb részei azok, amikor Dani édesanyja beszél fiáról. Minden nap bizonytalan volt, mert nem tudhatták, felébred-e másnap, vagy egy végzetes hír fogja fogadni őket. Könnyek között vallotta: 

Addig, amíg ő nem akar segíteni saját magán, addig nem lehet megoldani. És ezt várni, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor eléri a legmélyét, ami bármi lehet. Ez nyomasztó volt erősen

Ma Dani már tisztában van azzal, hogy legnagyobb félelme az volt, soha nem tud kimászni a gödörből. A rendőrségi eljárás és a teljes testi-lelki kimerültség rávilágított számára, hogy a változás nem halasztható. A „maszk mögött” most egy olyan ember jelenik meg, aki vállalja a felelősséget és készen áll egy új élet kezdetére.

 

 

