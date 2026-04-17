Teherautó gázolt el egy nőt Kőröshegyen

Pénteken, a kora délutáni órákban teherautó gázolt egy nőt a Somogy vármegyei Kőröshegyen. Eleinte úgy tűnt, nagy a baj, de hamar kiderült, hogy a gyalogos könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet – számolt be a Sonline.hu.

Mentőhelikopter szállt le a nőhöz, akit teherautó gázolt el Kőröshegyen

Elsodorta a teherautó, mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre

Pénteken 12 óra 50 perckor, eddig tisztázatlan körülmények között elsodort egy nőt egy teherautó Kőröshegyen, Szántód irányába az első kereszteződésnél.

A baleset következtében a gyalogos elvesztette az eszméletét, ezért mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. Az ijedtség azonban sokkal nagyobb volt a valódi bajnál: a kiérkező mentők megállapították, hogy a hatalmas csattanás ellenére a nő csupán könnyedebb sérüléseket szenvedett.

A mentés és a rendőri intézkedés gyorsan lezajlott, a forgalmi akadályt hamar megszüntették, a közlekedés azóta is zavartalanul halad tovább.

