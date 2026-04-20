Előre kitervelte a gyilkosságot, tényleges életfogytiglant kapott érte

Egy súlyos bűncselekmény-sorozat után tényleges életfogytiglan kiszabásáról döntött a bíróság egy férfi ügyében, aki két ember életét oltotta ki. Az ítélet hátterében nemcsak a gyilkosságok brutalitása, hanem az előzmények is jelentős szerepet játszottak. A rendelkezésre álló adatok szerint ugyanis a férfi korábban élettársa halála után annak kiskorú gyermekét nevelte, akit hosszú időn keresztül zaklatott. A lány végül elmenekült, ezt követően a férfi felgyújtotta otthonát, így lakhatatlanná vált a ház – írta a Ügyészség.hu.

A brutális kegyetlenségért nem is járhatna más, csak tényleges életfogytiglan

Tényleges életfogytiglan: a legsúlyosabb következmény

A történet későbbi szakaszában egy szolnoki pár befogadta és munkát is biztosított számára. Amikor azonban kiderült a múltja, felszólították, hogy hagyja el az ingatlant. A férfi ezt nem fogadta el és bosszút forralt.

A vád szerint előre eltervezte a támadást, majd egy éjszaka során megölte a befogadó pár mindkét tagját. A bíróság a cselekményt több súlyos körülmény, így az előre kiterveltség, a különös kegyetlenség és az áldozatok kiszolgáltatott helyzete miatt kiemelten súlyosnak minősítette. Az elsőfokú ítélet tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről szól, amely azt jelenti, hogy az elkövető feltételes szabadlábra bocsátás nélkül tölti le büntetését. Emellett véglegesen eltiltották minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.

Az ügyészség szerint a kiszabott büntetés indokolt, sőt, a minősítés még súlyosabb is lehet az előre kitervelt jelleg miatt. A védelem ugyanakkor fellebbezett, így az ügy másodfokon folytatódik.

