Illegális terepmotorosokon ütöttek rajta a Bükki Nemzeti Parkban

Április 10-én a Bükki Nemzeti Park területén, Tarnalelesz közelében egy célzott természetvédelmi akció során az őrszolgálat védett területen engedély nélkül terepmotorozókat állított meg. A hatóság szerint a négyfős csoport rendszám nélküli motorokkal, hatósági engedély és jogosítvány nélkül közlekedett olyan erdei utakon, ahol a behajtás szigorúan tilos, és ezt jelzőtáblák is egyértelműen jelezték – írta a Blikk.hu.
Illegális terepmotorozás ellen lépett fel a Bükki Nemzeti Park
A természetvédelmi őrök a motorosokat a helyszínen feltartóztatták, majd a rendőrség is megérkezett, és intézkedett az ügyben. A hatóságok szerint a csoport több ponton is megsértette a természetvédelmi és közlekedési szabályokat, ezért velük szemben eljárás indult, és számíthatnak pénzbírságra, valamint egyéb jogkövetkezményekre is.
A sajtónak nyilatkozó, névtelenséget kérő motorosok szerint természetvédelmi őrök rájuk támadtak, gumibottal ütötték őket, paprikaspray-t fújtak a sisakjuk alá, lerángatták őket a járműveikről, sőt, fegyvereket is fogtak rájuk. Az egyik érintett szerint órákon át visszatartották őket. A történetet azonban semmi sem támasztja alá: a motorosok panaszt nem tettek az eljárás során, valamint feljelentést sem tettek.
A nemzeti park hangsúlyozta, hogy az akció során az őrök egyenruhában, szolgálati jelzéssel és igazolvánnyal jártak el, és az intézkedés során nem történt erőszak, nem alkalmaztak kényszerítő eszközöket, és senki nem sérült meg.
A nemzeti park szerint a beavatkozás a védett élőhelyek és az ott élő fajok védelmét szolgálta, mivel az illegális terepmotorozás jelentős eróziót okoz, valamint veszélyezteti az erdei ökoszisztémát, beleértve a kétéltűeket, hüllőket és más élővilágot is.
Az érintett motorosok így nemcsak rendőrségi eljárásra, hanem komoly természetvédelmi bírságra is számíthatnak.
Az erdőtörvény alapján, bármely erdőterületen tilos az engedély nélküli közlekedés gépjárművel. Ez vonatkozik a személyautókra, terepjárókra: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 2009. évi XXXVII. törvény 15/B. § alapján.
- Erdőben, illetve az erdészeti feltáróhálózat részét képező erdei úton quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral – erdőgazdálkodási célú járműforgalom kivételével – közlekedni tilos: 2009. évi XXXVII. törvény 92/A.§ alapján.
- Védett természeti területre járművel engedély nélkül behajtani tilos: A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1). bek. j) pontja.
- Natura 2000 területeken csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető technikai sport, ide tartozik többek között a terepmotorozás, quadozás, offroad: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bek. d) pontja.
