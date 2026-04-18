Rejtélyes holttestre bukkantak Újbudán

Április 16-án késő délután Budapest XI. kerületében, a Rupphegyi út környékén rendőrök, mentők és később mentőhelikopter is megjelent, miután egy 30 év körüli férfit eszméletlenül találtak. Sajtóinformációk szerint a bejelentés helyiektől érkezett, akik az út mentén fekvő férfi testére lettek figyelmesek – írta a Borsonline.hu.

A fiatal férfi holttestét Kelenföldön találták meg

Élettelen testre bukkantak a Rupphegyi úton

A helyszínre rövid időn belül nagy erőkkel vonultak ki az egységek. Több rendőrautó, mentőautó, majd nem sokkal később a légi mentés is bekapcsolódott a beavatkozásba.

Az ellátás hosszasan zajlott, az életmentők mindent megtettek a férfi újraélesztéséért, de a próbálkozások nem jártak sikerrel, a halál beálltát a helyszínen megállapították.

A látványos jelenlét sokakat megrémített, a környéken élők közül többen először bűncselekményre gyanakodtak. A történtek híre gyorsan elterjedt, és rövid időn belül találgatások indultak a halál okáról is.

Nagyon megijedtünk, azt hittük, hogy gyilkosság történt, azért érkeztek a nyomozók

– mesélte egy helybéli. A hatóságok szerint azonban egyelőre nincs arra utaló jel, hogy idegenkezűség történt volna, és a kábítószer-használat gyanúja sem merült fel az eddigi vizsgálatok alapján.

Az ügyet a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja, a pontos halálok megállapítása folyamatban van.

Baranya vármegyében újabb haláleset került a hatóságok látókörébe. Pécsen egy ismeretlen férfi holttestét találták meg, az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított.