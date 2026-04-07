testi sértés

Taxis mentette meg a menekülő, brutálisan összevert nő életét

23 perce
Egy megrázó eset borzolta a kedélyeket Nyíregyházán, ahol egy nő súlyos sérülésekkel menekült el otthonából. Testi sértés gyanúja miatt indult eljárás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
testi sértéstaxivádbíróságittas állapotbántalmazás

Komoly vádak miatt áll bíróság előtt egy nyíregyházi férfi, akit testi sértés elkövetésével gyanúsítanak. Az ügy szerint egy vita után olyan súlyosan bántalmazta élettársát, hogy a nő komoly sérülésekkel tudott csak elmenekülni a helyszínről. A történet több hónapra nyúlik vissza és egy megromlott kapcsolat áll a középpontjában. A felek között rendszeresek voltak a konfliktusok, amelyek egy idő után egyre súlyosabbá váltak – írta a Szon.hu.

A testi sértés olyan súlyos volt, hogy több bordája is eltört a nőnek
A testi sértés olyan súlyos volt, hogy több bordája is eltört a nőnek
A testi sértés súlyos sérüléseket hagyott maga után

A vádirat szerint egy veszekedés során a férfi ittas állapotban bántalmazta élettársát, aki végül csak úgy tudott kijutni a lakásból, hogy az ablakon keresztül menekült el. Ezt követően segítséget kért és orvosi ellátásra szorult.

A későbbi események még súlyosabbak, ugyanis egy újabb konfliktus során a nő ismét megsérült és végül egy taxit leintve jutott biztonságba. Az orvosi vizsgálatok komoly sérüléseket állapítottak meg, három bordája is eltört, amelyek azonnali beavatkozást igényeltek.

Az előkészítő ülésen a vádlott kezdetben hajlott arra, hogy elfogadja az ügyészség által indítványozott büntetést, ám végül meggondolta magát. Állítása szerint nem minden történt úgy, ahogyan azt a vádirat rögzíti.

A bíróság ezért nem fogadta el a beismerésre irányuló szándékot és az ügy teljes körű tárgyalásra kerül. A védelem további bizonyítékok beszerzését is indítványozta.

Az ügyben súlyos vádak szerepelnek és a döntés jelentős következményekkel járhat a vádlott számára. A bíróság a későbbiekben folytatja az ügy tárgyalását, ahol további részletek is napvilágra kerülhetnek.

