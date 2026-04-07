Taxis mentette meg a menekülő, brutálisan összevert nő életét

Komoly vádak miatt áll bíróság előtt egy nyíregyházi férfi, akit testi sértés elkövetésével gyanúsítanak. Az ügy szerint egy vita után olyan súlyosan bántalmazta élettársát, hogy a nő komoly sérülésekkel tudott csak elmenekülni a helyszínről. A történet több hónapra nyúlik vissza és egy megromlott kapcsolat áll a középpontjában. A felek között rendszeresek voltak a konfliktusok, amelyek egy idő után egyre súlyosabbá váltak – írta a Szon.hu.

A testi sértés olyan súlyos volt, hogy több bordája is eltört a nőnek

Fotó: KM

A testi sértés súlyos sérüléseket hagyott maga után

A vádirat szerint egy veszekedés során a férfi ittas állapotban bántalmazta élettársát, aki végül csak úgy tudott kijutni a lakásból, hogy az ablakon keresztül menekült el. Ezt követően segítséget kért és orvosi ellátásra szorult.

A későbbi események még súlyosabbak, ugyanis egy újabb konfliktus során a nő ismét megsérült és végül egy taxit leintve jutott biztonságba. Az orvosi vizsgálatok komoly sérüléseket állapítottak meg, három bordája is eltört, amelyek azonnali beavatkozást igényeltek.

Az előkészítő ülésen a vádlott kezdetben hajlott arra, hogy elfogadja az ügyészség által indítványozott büntetést, ám végül meggondolta magát. Állítása szerint nem minden történt úgy, ahogyan azt a vádirat rögzíti.

A bíróság ezért nem fogadta el a beismerésre irányuló szándékot és az ügy teljes körű tárgyalásra kerül. A védelem további bizonyítékok beszerzését is indítványozta.

Az ügyben súlyos vádak szerepelnek és a döntés jelentős következményekkel járhat a vádlott számára. A bíróság a későbbiekben folytatja az ügy tárgyalását, ahol további részletek is napvilágra kerülhetnek.

