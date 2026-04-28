24 évesen meghalt a The Voice sztárja – videóval

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a rajongókat és a zenei világot. A The Voice sztárja, Dylan Carter mindössze 24 évesen vesztette életét egy megrázó balesetben – számolt be a tragédiáról a Mirror.

Szörnyű balesetben húnyt el a The Voice fiatal sztárja

A The Voice sztárja tragikus körülmények közt halt meg

Április 25-én súlyos autóbaleset történt Dél-Karolinában, amikor egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között a szalagkorlátnak csapódott. A jármű vezetője a helyszínen életét vesztette.

Néhány órával később derült ki, hogy a volán mögött Dylan Carter ült, aki éppen egy fellépésére tartott. A fiatal énekes a helyi Music on Main fesztiválon lépett volna színpadra, amelyet a tragédia hírére azonnal lemondtak.

Nemcsak tehetség, hanem példakép is volt egyben

Dylan Carter nemcsak a zenével hívta fel magára a figyelmet, hanem emberi hozzáállásával is. Édesanyja halála után – aki hosszú ideig küzdött rákkal – alapítványt hozott létre, amely daganatos beteg nőket támogatott.

A szervezet szívszorító közleményben búcsúzott tőle, kiemelve, hogy Dylan hitt abban: minden ember hangja számít, és ezt az elvet a mindennapokban is képviselte.

Megható előadásával könnyeket csalt a szemekbe

A The Voice 24. évadában a fiatal előadó különösen emlékezetes pillanatot okozott, amikor édesanyja emlékére elénekelte Whitney Houston I Look To You című dalát.

Előadása mélyen megérintette a közönséget, amely most, a halála után még fájdalmasabb jelentéstartalommal bír.

