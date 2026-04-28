Elszabadult a pokol Tihanyban: brutális verekedés tört ki egy szórakozóhelynél

Egy nyugodt balatoni este pillanatok alatt fordult át erőszakba, amikor a konfliktus elszabadult. A verekedés során egy tihanyi szórakozóhelynél több ember is egymásnak esett, súlyos sérülés is történt – írja a Veol.hu.

Eljárás indítottak a tihanyi balhé érintettjei ellen

Verekedés tört ki Tihanyban

Április 25-én egy baráti társaságot ért támadás egy tihanyi szórakozóhelynél, amikor egy ismeretlen férfi minden előzmény nélkül kötekedni kezdett velük. A szóváltás gyorsan dulakodássá fajult, majd a támadó megütötte a társaság egyik tagját, és elmenekült a helyszínről. Az egyik sértett azonban utána ment, hogy számon kérje a történteket, ami újabb konfliktust robbantott ki.

Többször is egymásnak estek

A helyzet akkor sem csillapodott, amikor a rendőrök kiérkeztek. A Balatonfüred térségéből érkező járőrök és a műveleti alosztály munkatársai azt látták, hogy a két társaság újra heves szóváltásba keveredik, amely rövid időn belül ismét verekedésbe torkollt.

Kiütötték a férfit

A dulakodás során az egyik férfi olyan erővel ütötte meg ellenfelét, hogy az eszméletét vesztette. A balatonfüredi járőr azonnal megkezdte az elsősegélynyújtást, amíg a mentősök a helyszínre érkeztek.

A 21 éves sérültet kórházba szállították.

Több ember ellen eljárás indult

A rendőrök a 32 éves siófoki férfit elfogták, vele szemben garázdaság miatt indult eljárás. Emellett a konfliktus a Veszprém vármegyei rendőrség közlése szerint továbbgyűrűzött, és egy szombathelyi férfi ellen is szabálysértési eljárást kezdeményeztek.

