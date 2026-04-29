Így reagáltak Till Tamás szülei, mikor meglátták fiuk gyilkosát

Huszonhat évnyi mérhetetlen fájdalom és bizonytalanság után drámai pillanatok játszódtak le a Kecskeméti Törvényszéken, ahol Till Tamás gyászoló szülei végre szembenézhettek fiuk feltételezett gyilkosával. Az édesapa, Mátyás, kerekesszékben tolta feleségét, Katalint a bíróság folyosóján, aki meggyilkolt fia fényképét szorongatta a kezében. Az édesanya a Borsnak nyilatkozva szörnyetegnek nevezte a vádlottat, és kijelentette, hogy semmiféle kommunikációra nem hajlandó azzal az emberrel, aki kioltotta gyermeke életét.

Till Tamás gyászoló szülei megtörten, de méltósággal érkeztek meg a Kecskeméti Törvényszék folyosójára

Vigyorogva állt a bíróság elé Till Tamás feltételezett gyilkosa

Ez egy szörnyeteg. Nem akarok vele kommunikálni"

- mondta a Borsnak Katalin. A vád szerint a gyilkosságot F. János követte el, akit a BVOP műveleti osztályának munkatársai kéz- és lábbilincsben kísértek a tárgyalóterembe. A férfi viselkedése megdöbbentette a jelenlévőket:

a megbánás legkisebb jele nélkül, kaján vigyorral az arcán tipegett végig a folyosón.

A bíróság előtt arról kell nyilatkoznia, beismeri-e, hogy 2000 tavaszán aljas indokból, különös kegyetlenséggel végzett a 11 éves kisfiúval.

A tragédia 2000 gyermeknapján kezdődött, amikor Tamás kerékpárral indult el, hogy megnézze a közeli lovarda újszülött csikóját. Édesapja az utolsó pillanatig emlékszik a fiú visszaintegetésére, de fia soha többé nem tért haza. A szülők 24 éven át reménykedtek a csodában, egészen 2024 nyaráig, amikor F. János egy vádalku reményében besétált a rendőrségre.

A férfi elvezette a nyomozókat egy bajai tanyához, ahol a beton alá rejtve találták meg a kisfiú földi maradványait. Bár a férfi abban a hitben tette meg beismerő vallomását, hogy a bűncselekmény – az eltelt idő és akkori fiatalkora miatt – már elévült, számításaiba hiba csúszott.

Az ügyészség ugyanis egyértelművé tette, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el, így Fehér Jánost elfogták és vádat emeltek ellene.

A tárgyalás tétje az, hogy huszonnégy évnyi kálvária után Till Tamás családja végre megkapja-e a jogi értelemben vett igazságot.