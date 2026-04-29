Újabb meghökkentő kijelentést tett Till Tamás gyilkosa: több elásott gyerek is lehet?

A gyilkossággal vádolt F. János 2000 májusában egy tanyára csalta, majd brutálisan bántalmazta és egy éles eszközzel megölte a mindössze 11 éves bajai kisfiút, Till Tamást. A feltételezett elkövető a bűncselekmény után egy melléképületben ásta el az áldozatot, később pedig egy társával lebetonozta a területet, hogy végleg eltüntesse Till Tamás holttestét – írta a Baon.hu.

Kiskutyás pólóban jelent meg a bíróságon Till Tamás feltételezett gyilkosa

Fotó: BAON/Bús Csaba

Fordulat a Till Tamás-ügyben

Váratlan fordulatokkal folytatódott a Kecskeméti Törvényszéken az ország egyik legismertebb bűnügye. Bár a gyilkossággal vádolt F. János 2024 végén még beismerte a bűncselekményt, mostanra teljesen megváltoztatta a vallomását: mindent tagad, és a vádiratot Andersen meséihez hasonlította.

Miért ismerte be korábban a gyilkosságot?

A vádlott szerint a korábbi beismerő vallomása nem volt igaz. Azzal védekezett, hogy a nyomozók kényszerítették és megfenyegették, ő pedig csak azért ment bele a „színjátékba”, mert elhitették vele:

kiskorúként elkövetett tette már elévült, így nem kerülhet börtönbe.

F. János most azt állítja, hogy az igazi gyilkos már régen öngyilkos lett, a hatóságoknak pedig csak egy bűnbakra volt szükségük, hogy lezárják az évtizedek óta húzódó ügyet.

Döbbenetes vádak: további áldozatokról beszélt

A tárgyalóteremben a vádlott elképesztő kijelentéseket tett. Azt állította, hogy bár Till Tamás halálához nincs köze, tudomása van további 16 fiatalkorú meggyilkolásáról. Ezen ponton érdemes megjegyezni: számos ügyben előfordul, hogy a vádlottak védekezése arra épül, hogy valaki más követte el a terhükre rótt cselekményt. Ilyen volt például Gyárfás Tamás és Portik Tamás ügye, akiket felbujtóként ítélt el a bíróság Fenyő János üzletember 1998-as meggyilkolása miatt. A tárgyaláson Gyárfás és védője azt próbálták bizonygatni – sikertelenül –, hogy Princz Gábor elhunyt Postabank-vezérnek több oka volt eltetetni láb alól Fenyőt. A vádlottak egyes ügyekben pedig arra is kísérletet szoktak tenni, hogy valamiféle alkut kössenek a hatósággal és egy, a sajátjuknál nagyobb ügyet prezentáljanak egy esetleges, enyhébb elbírálás érdekében. Ilyen esetekben az is előfordulhat, hogy a vádlott egy általa kitalált, vagy nem alátámasztott bűnügyet dob be az alku érdekében. Emiatt tehát könnyen lehet, hogy F. János állításai nem állják ki a valóság próbáját.