Újabb meghökkentő kijelentést tett Till Tamás gyilkosa: több elásott gyerek is lehet?

A gyilkossággal vádolt F. János 2000 májusában egy tanyára csalta, majd brutálisan bántalmazta és egy éles eszközzel megölte a mindössze 11 éves bajai kisfiút, Till Tamást. A feltételezett elkövető a bűncselekmény után egy melléképületben ásta el az áldozatot, később pedig egy társával lebetonozta a területet, hogy végleg eltüntesse Till Tamás holttestét – írta a Baon.hu.
Fordulat a Till Tamás-ügyben
Váratlan fordulatokkal folytatódott a Kecskeméti Törvényszéken az ország egyik legismertebb bűnügye. Bár a gyilkossággal vádolt F. János 2024 végén még beismerte a bűncselekményt, mostanra teljesen megváltoztatta a vallomását: mindent tagad, és a vádiratot Andersen meséihez hasonlította.
Miért ismerte be korábban a gyilkosságot?
A vádlott szerint a korábbi beismerő vallomása nem volt igaz. Azzal védekezett, hogy a nyomozók kényszerítették és megfenyegették, ő pedig csak azért ment bele a „színjátékba”, mert elhitették vele:
kiskorúként elkövetett tette már elévült, így nem kerülhet börtönbe.
F. János most azt állítja, hogy az igazi gyilkos már régen öngyilkos lett, a hatóságoknak pedig csak egy bűnbakra volt szükségük, hogy lezárják az évtizedek óta húzódó ügyet.
Döbbenetes vádak: további áldozatokról beszélt
A tárgyalóteremben a vádlott elképesztő kijelentéseket tett. Azt állította, hogy bár Till Tamás halálához nincs köze, tudomása van további 16 fiatalkorú meggyilkolásáról. Ezen ponton érdemes megjegyezni: számos ügyben előfordul, hogy a vádlottak védekezése arra épül, hogy valaki más követte el a terhükre rótt cselekményt. Ilyen volt például Gyárfás Tamás és Portik Tamás ügye, akiket felbujtóként ítélt el a bíróság Fenyő János üzletember 1998-as meggyilkolása miatt. A tárgyaláson Gyárfás és védője azt próbálták bizonygatni – sikertelenül –, hogy Princz Gábor elhunyt Postabank-vezérnek több oka volt eltetetni láb alól Fenyőt. A vádlottak egyes ügyekben pedig arra is kísérletet szoktak tenni, hogy valamiféle alkut kössenek a hatósággal és egy, a sajátjuknál nagyobb ügyet prezentáljanak egy esetleges, enyhébb elbírálás érdekében. Ilyen esetekben az is előfordulhat, hogy a vádlott egy általa kitalált, vagy nem alátámasztott bűnügyet dob be az alku érdekében. Emiatt tehát könnyen lehet, hogy F. János állításai nem állják ki a valóság próbáját.
F. János szerint:
- Az áldozatok állami gondozott fiatalok voltak;
- A bűncselekmények hátterében magas rangú politikai és egyházi vezetők állhatnak;
- Az áldozatok holttestei különböző plébániák környékén vannak elásva.
F. János azt mondta, több száz fotóval és videóval tudja bizonyítani az igazát, de ezeket egyelőre nem adja át, mert nem bízik senkiben.
„Ha kell, megmutatom a véres ruhákat”
A vádlott a bíróság előtt kijelentette: nem ő volt a gyilkos, de tudja, ki tette. Elmondása szerint az igazi elkövető vele ásattatta el a véres ruhákat és kész megmutatni a hatóságoknak a helyszínt.
Ha azért kapok 15 évet, mert tudtam a gyilkosságról, zokszó nélkül elfogadom. De azt nem fogadom el, hogy azért üljek 15 évet, mert gyilkoltam, ugyanis nem gyilkoltam ”
– fogalmazott a férfi.
Hogyan tovább?
A bíróság elutasította az eljárás felfüggesztését, így az ügy nyáron tárgyalási szakaszba lép. A következő alkalommal, június közepén várhatóan szembesítik a vádlottat Till Tamás édesapjával is. Az ügyészség továbbra is 15 év fegyházbüntetést kér a férfira. A tárgyalásról készült képeket ide kattintva tekintheti meg.
Korábban már írtunk arról, hogyan reagáltak Till Tamás szülei, amikor megpillantották fiuk feltételezett gyilkosát.