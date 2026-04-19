Újabb fájdalmas lépés vár Till Tamás szüleire

A 11 éves bajai Till Tamás gyermeknapon indult el otthonról kerékpárral. Az édesapja engedélyével a közeli lovardába tartott, hogy megnézzen egy nemrég született csikót. Tamás azonban soha nem tért haza. Kerékpárját később a városon kívül, egy elhagyatott helyen találták meg, de a fiúnak nyoma veszett – írta a Borsonline.hu.

Till Tamás szülei közel negyedszázadon át őrizték a reményt, hogy gyermekük egyszer csak felbukkan a házuk kapujában

Mi történt Till Tamással?

A rendőrség évtizedeken át tartó, mindenre kiterjedő nyomozása és a szülők negyedszázados reménykedése 2024 nyarán ért véget, amikor egy bajai tanya melléképületének betonpadlója alatt rátaláltak a 11 éves kisfiú maradványaira.

A DNS-vizsgálat igazolta, hogy a nejlonzsákba rejtett holttest Till Tamásé, akit a megalapozott gyanú szerint meggyilkoltak, majd lebetonoztak.

Az ügy főbb érintettjei – a tanya egykori tulajdonosa és az ott dolgozó férfi – már nem élnek.

Az évtizedekig titkolt gyilkosság

A huszonnégy évig rejtve maradt tragédia végére Fehér János tett pontot, aki vádalku reményében jelentkezett a hatóságoknál és megmutatta, hol rejtették el a kisfiú földi maradványait.

A férfi abban a hitben ismerte be a bűncselekményt, hogy tette már elévült, ám az ügyészség álláspontja szerint a minősített emberölés esetében ez nem lehetséges, így Fehér Jánost végül elfogták és letartóztatták.

A vád szerint aljas indokból, különös kegyetlenséggel végzett a gyermekkorú áldozattal, ám mivel az elkövetéskor még csak 16 éves volt, a törvények értelmében életfogytig tartó szabadságvesztés nem szabható ki rá.

Eltemették, de egy darabka még hiányzott, most teljessé válhat Till Tamás nyughelye

A szülők a kisfiú utolsó maradványáért küzdenek

Bár a 24 év után megtalált Till Tamást már eltemették, a gyászoló szülőknek egy újabb nehéz jogi procedúrával kell szembenézniük, hogy gyermekük végre teljes nyugalomban pihenhessen.

Az ügyészség indítványa szerint ugyanis a bűnjelként lefoglalt tárgyakat – köztük a kisfiú ruháit és egy apró csontdarabját – megsemmisítenék, ám a család ebbe nem nyugszik bele.

A kérdéses csontdarab kulcsfontosságú volt a nyomozás során: ebből nyerték ki azt a DNS-mintát, amely végérvényesen igazolta, hogy a beton alól előkerült holttest az eltűnt kisfiúé. A bizonyítási eljárás szabályai szerint a tárgyaláson még szükség lehet a testrészre, hogy a szakértő azonosíthassa azt, ezt követően azonban a szülők igényt tartanak rá.