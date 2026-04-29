Elhatározták, hogy fognak viselkedni fiuk feltételezett gyilkosával Till Tamás szülei

Huszonhat évnyi gyötrő bizonytalanság és a remény lassú felőrlődése után szerdán végre megkezdődik Till Tamás gyilkosságának pere. A vádirat szerint F. János volt az, aki 2000 nyarán kicsalta a kisfiút az otthonából, végzett vele, majd a holttestet egy emésztőgödörbe rejtve, betonréteg alá temette – idézte fel a Blikk.hu.

Till Tamás szülei nem kíváncsiak fiuk gyilkosának a sajnálkozására

Fordulatok a Till Tamás-ügy nyomozásában

A bajai szülők, Mátyás és Katalin számára ez a reggel nem a megkönnyebbülést, hanem a sebek feltépését jelenti. Az édesanya története a fájdalom fizikai kivetülése: az elmúlt évtizedek traumája miatt szó szerint belerokkant az asszony a gyászba.

Három sztrók, agyvérzés, kóma és tüdőembólia után Katalin ma már csak kerekesszékben, férje segítségére utalva képes megjelenni a bíróságon, hogy farkasszemet nézzen fia feltételezett gyilkosával.

Bár a vádlott esetleges bocsánatkérésére nem kíváncsiak, és szólni sem akarnak hozzá, jelenlétükkel némán követelik az igazságot azért az életért, amelyet a gyilkos elvett tőlük. Az ügyben két éve történt áttörés, amikor egy tanú vallomása alapján megtalálták a maradványokat.

János kezdetben beismerte a bűncselekményt, de később visszavonta vallomását, azt állítva, hogy kényszer hatására beszélt.

Legutóbbi verziója szerint csupán elütötte a kisfiút, a gyilkosságot pedig már főnöke követte el. A bírósági eljárás feladata most az, hogy tisztázza a vallomások ellentmondásait és pontot tegyen az évtizedek óta húzódó tragédia végére.

Felesége sem hisz F. János ártatlanságában

Február 12-én kezdődött az a válóper, amelyben János felesége házassága felbontását kérte. A válás valószínűleg nem független attól, hogy férje ellen büntetőeljárást indított a rendőrség és a mai napon megkezdődik a Till Tamás meggyilkolása miatt induló büntetőper. Apósa a válóper kezdőnapján nyilatkozott a sajtónak: szerinte veje ártatlan és a gyilkosságot nem ő követte el.

Vádalkura játszik a gyilkos?

A férfi a rendőrségi kihallgatás során tett beismerő vallomását követően feljelentést tett az eljárásban részt vevő három rendőr és egy főügyészhelyettes ellen.

Állítása szerint fenyegetéssel és az elévülés kilátásba helyezésével kényszerítették arra, hogy valótlan, önmagára nézve terhelő vallomást tegyen.

A Központi Nyomozó Főügyészség elutasította a feljelentést, Fehér azonban pótmagánvádlóként mégis bíróság elé vitte az ügyet, csoportosan elkövetett kényszervallatás vádjával. A börtönből egy levelet is eljuttatott a nyilvánossághoz.

Közlésem szerint a nyilvános ülésen névvel, arccal és hanggal kívánok olyan, rendkívüli súlyú állításokat tenni, amelyek akár emberölési ügyekkel, kiskorúakat érintő szexuális bűncselekményekkel, kényszerítéssel, valamint közéleti és egyházi szereplőket érintő visszaélésekkel is összefüggésben állhatnak.”