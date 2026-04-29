Szemtől szemben a szörnyeteggel: Till Tamás szülei fiuk fotóját pajzsként használva néztek a feltételezett gyilkos szemébe

Életük legnehezebb napjára ébredtek Till Tamás szülei 2026. április 29-én reggel. Katalin és Mátyás a szokásos napi teendők után autóba ültek, és Kecskemétre utaztak, hogy a törvényszéken személyesen vegyenek részt a fiuk megölése ügyében indított előkészítő ülésen – írta a Bors.

Till Tamás bekeretezett fotóját szorongatva érkeztek meg a szülők a bíróságra

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Gúnyos mosollyal nézett a gyászoló szülőkre Till Tamás feltételezett gyilkosa

Huszonhat évnyi bizonytalanság és fájdalom után Till Tamás szülei elérkeztek ahhoz a naphoz, amelytől az igazságszolgáltatást remélték.

A 11 évesen meggyilkolt kisfiúról egy iskolai fotózáson készült az az utolsó felvétel, amelyen kedvenc piros pulóverében, gondtalanul mosolyog. Ezt a bekeretezett emléket szorongatva indult el bajai otthonából Katalin és Mátyás 2026. április 29-én reggel, hogy a Kecskeméti Törvényszéken, fiuk fotójával a kezükben nézzenek szembe Till Tamás feltételezett gyilkosával.

Kegyetlen mosoly a vádlottak padjáról

A tárgyalóterembe kísért Fehér János viselkedése minden jelenlévőt megdöbbentett. A férfi kéz- és lábbilincsben, egy kiskutyás mintájú pólóban érkezett és ahelyett, hogy megbánást tanúsított volna, határozott vigyorral az arcán bólintott körbe a teremben. Még az áldozat szüleire is rávigyorgott, amit az apa, Mátyás, mély gyűlölettel és megvetéssel fogadott.

Amikor ránk nevetett, az futott végig az agyamon, hogy a legszívesebben felpofoznám!”

– nyilatkozta az apa a Borsnak, hozzátéve, hogy a feltételezett gyilkos nemcsak egy életet oltott ki, hanem a támaszukat vette el tőlük.

Till Tamás gyilkosa egy show-műsor főszereplőjeként viselkedett a bíróságon

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Mindent tagad a vádlott

Bár a vád nagyban Fehér János korábbi beismerő vallomására épül, a férfi mostanra mindent visszavont. Azt állítja, a rendőrök kényszerítették a vallomásra és az ügyészség munkáját gúnyosan csak „Andersen-mesének” nevezte. A bírósággal szemben is tiszteletlen maradt: kijelentette, hogy a bírónő nem királynő és nem csak az történhet, amit ő akar.

Lichy József, a szülők jogi képviselője szerint a vádlott taktikázik:

A vádlott utólag megbánta, hogy beismerő vallomást tett, most pedig a védőjével arra törekszik, hogy azt a vallomást mellőzni kelljen a bizonyítékok közül.”

Az ügyvéd célja a maximális büntetés, ami az elkövető akkori kora miatt legfeljebb 15 év lehet – ezt az apa méltatlanul kevésnek tartja.