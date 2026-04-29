Szemtől szemben a szörnyeteggel: Till Tamás szülei fiuk fotóját pajzsként használva néztek a feltételezett gyilkos szemébe

Életük legnehezebb napjára ébredtek Till Tamás szülei 2026. április 29-én reggel. Katalin és Mátyás a szokásos napi teendők után autóba ültek, és Kecskemétre utaztak, hogy a törvényszéken személyesen vegyenek részt a fiuk megölése ügyében indított előkészítő ülésen – írta a Bors.
Gúnyos mosollyal nézett a gyászoló szülőkre Till Tamás feltételezett gyilkosa
Huszonhat évnyi bizonytalanság és fájdalom után Till Tamás szülei elérkeztek ahhoz a naphoz, amelytől az igazságszolgáltatást remélték.
A 11 évesen meggyilkolt kisfiúról egy iskolai fotózáson készült az az utolsó felvétel, amelyen kedvenc piros pulóverében, gondtalanul mosolyog. Ezt a bekeretezett emléket szorongatva indult el bajai otthonából Katalin és Mátyás 2026. április 29-én reggel, hogy a Kecskeméti Törvényszéken, fiuk fotójával a kezükben nézzenek szembe Till Tamás feltételezett gyilkosával.
Kegyetlen mosoly a vádlottak padjáról
A tárgyalóterembe kísért Fehér János viselkedése minden jelenlévőt megdöbbentett. A férfi kéz- és lábbilincsben, egy kiskutyás mintájú pólóban érkezett és ahelyett, hogy megbánást tanúsított volna, határozott vigyorral az arcán bólintott körbe a teremben. Még az áldozat szüleire is rávigyorgott, amit az apa, Mátyás, mély gyűlölettel és megvetéssel fogadott.
Amikor ránk nevetett, az futott végig az agyamon, hogy a legszívesebben felpofoznám!”
– nyilatkozta az apa a Borsnak, hozzátéve, hogy a feltételezett gyilkos nemcsak egy életet oltott ki, hanem a támaszukat vette el tőlük.
Mindent tagad a vádlott
Bár a vád nagyban Fehér János korábbi beismerő vallomására épül, a férfi mostanra mindent visszavont. Azt állítja, a rendőrök kényszerítették a vallomásra és az ügyészség munkáját gúnyosan csak „Andersen-mesének” nevezte. A bírósággal szemben is tiszteletlen maradt: kijelentette, hogy a bírónő nem királynő és nem csak az történhet, amit ő akar.
Lichy József, a szülők jogi képviselője szerint a vádlott taktikázik:
A vádlott utólag megbánta, hogy beismerő vallomást tett, most pedig a védőjével arra törekszik, hogy azt a vallomást mellőzni kelljen a bizonyítékok közül.”
Az ügyvéd célja a maximális büntetés, ami az elkövető akkori kora miatt legfeljebb 15 év lehet – ezt az apa méltatlanul kevésnek tartja.
Huszonhat évnyi tragédia súlya
A szülők élete a kisfiú eltűnése óta romokban hever. Katalin egészsége teljesen megrendült, az elmúlt évtizedekben három infarktust, agyvérzést és tüdőembóliát is túlélve küzdött a mindennapokkal. Tamáska szobája a mai napig érintetlen, még az idei húsvétra is kapott egy játéknyuszit.
Még a nevét sem akarom hallani!”
– mondta Katalin a vádlottról, akitől a lehető legtávolabb próbált maradni az előkészítő ülés során.
A szülők, bár a tárgyalás után kimerülten tértek haza, megfogadták: minden egyes alkalommal ott lesznek Kecskeméten, hogy végigkísérjék fiuk gyilkosának perét. Az ügy tárgyalása júniusban folytatódik, ahol a szülőket már tanúként hallgatják ki.
Korábban már írtunk arról, hogy Fehér János milyen megdöbbentő kijelentéseket tett a mai tárgyaláson. Bevallása szerint további 16 halott gyerekről tud és arról is, hogy kik működtek közre a gyilkosságokban.