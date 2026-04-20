Amerikai stílusban fosztogatta az üzleteket a ceglédi férfi, hónapokig tudta folytatni a lopássorozatot

Az utóbbi években egyre gyakrabban látni az amerikai és nyugat-európai hírportálokon olyan videókat, amelyeken az elkövetők beszaladnak egy boltba, felkapnak mindent, amit csak tudnak, majd fizetés nélkül kiszaladnak az áruval. Ez efféle bolti lopás különönsen azután lett népszerű, hogy egy bizonyos, néhány százdolláros értékhatár alatt a hatóságok nem indítottak eljárást. Donald Trump megválasztásával azonban véget ért a bolti szarkák aranykora, mivel változtak a jogszabályok. Talán az efféle videók adhatták az ötletet egy ceglédi férfinek is, aki 2025. júniusában szavadult egy javítóintézetből. A tolvaj két hónap alatt több üzletet is megkárosított a módszerrel – adta hírül az ügyészség.

A bolti kamerák felvételén jól látszott a ceglédi tolvaj, aki magához vett több árucikket, majd fizetés nélkül kiszaladt a boltokból

Drogra költötte a lopott áru értékesítéséből szerzett pénzt a bolti tolvaj

A vádirat szerint az elkövető nem rendelkezett munkahellyel vagy jövedelemmel, ám rendszeresen élt a kristály nevű kábítószerrel. Életmódja finanszírozásához választotta a fentebb ismertetett elkövetési módot. Jellemzően könnyen értékesíthető dolgokat lopott, így parfümöt, édességet, kávét, műszaki cikket.

Két hónap alatt több mint 300.000 forint kárt okozott. A Ceglédi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit több rendbeli minősített lopás bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértetteknek okozott kár megtérítését indítványozta.