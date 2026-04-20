Trükkös ékszertolvaj bukkant fel Csornán, fizetés nélkül távozott egy új karórával a kezén

2022. szeptember 2-án, délután egy nő bement egy csornai üzletbe, ahol levett egy polcról egy karórát és úgy lopta el, hogy az eladónák háttal állva a bal karjára tette, majd ráhúzta a ruházatát – adta hírül az ügyészség. A tolvaj végül nem úszta meg a felelősségre vonást.

Trükkös tolvaj bukkant fel Csornán, karórák és pénztárcak bánták a ténykedését (illusztráció)

A trükkös tolvaj egy pénztárcát is meglovasított

A karóra után egy pénztárcát szemelt ki magának a tettes: a pénztárhoz lépett látszólag abból a célból, hogy megvásárolja. Ezért elővett egy 20.000 forintos bankjegyet a tárcájából, szóval tartotta az eladót, akit összezavart ezzel és az úgy adott vissza a pénzből, hogy a tolvaj valójában nem adta át a bankjegyet.

A járási ügyészség lopás és csalás vétségével vádolta meg a nőt, a vádiratban pedig indítványt tett arra, hogy a Csornai Járásbíróság felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje azzal, hogy a vádlott előzetes mentesítésre nem érdemes.