A rendőrök elől menekült a kecskeméti tolvaj, amikor az úttestre lépve azonnal elgázolta egy autó

Április 15-én egy férfi lopott bankkártyával akart fizetni egy kecskeméti drogériában, ám a tranzakció nem sikerült. Ezt követően a vásárló gyorsan elhagyta a boltot és igyezett megszabadulni a kártyától is. Az eladók azonban jelezték az esetet a rendőrségnek, akik gyorsan a helyszínre érkeztek és forró nyomon kezdték üldözni a tolvajt – adta hírül a Police.hu.

A sikertelen fizetés után a rendőrök a tolvaj nyomába eredtek

Az autó elé lépett a tolvaj

A zsaruk hamar utolérték a férfit, aki meglátva őket azonnal futásnak eredt.

Az üldözés nem tartott sokáig, ugyanis az úttestre lépő férfit elgázolta egy autó.

Szerencséjére a balesetben nem sérült meg súlyosan.

Hamarosan kiderült: a tolvaj két órával korábban, egy nyitva hagyott autóból lopta el a bankkártyát. A járműben lévő pénztárcában 22 000 forint és 70 euró készpénz is volt.

A férfi pénzfelvétellel is megpróbálkozott, ám ez sem jött össze a lopott kártyával. Ráadásul a ruháját átvizsgáló rendőrök feltehetően kábítószer-maradványokat is találtak. A 25 éves férfit lopás, csalás és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

