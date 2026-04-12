Halálos tömegbaleset: letartóztatnák a török sofőrt a brutális Váci úti tragédia miatt

Ahogy arról az Origo is beszámolt, tragikus kimenetelű közlekedési tömegbaleset történt péntek este Budapesten, a Váci úti felüljárón. A halálos baleset során két ember vesztette életét.

A Toyota 10 métert zuhant a mélybe a felüljáróról a tömegbaleset során Fotó: Bors

Halálos tömegbaleset a Váci úton: két ember meghalt

Sajtóértesülések szerint egy 35 éves török férfi nagy sebességgel közlekedett, majd záróvonalon áthajtva előzni kezdett. A manőver közben elveszítette uralmát a jármű felett. A baleset következtében az egyik autó a felüljáróról lezuhant. A jármű vezetője a helyszínen életét vesztette, míg a török sofőr egyik utasa később a kórházban halt meg.

A gyanúsítottat már szombaton őrizetbe vették, a Fővárosi Főügyészség pedig halált okozó közúti veszélyeztetés bűntette miatt indítványozta a letartóztatását – közölte a Kisalfold.hu az Indexre hivatkozva.

Az ügyészség szerint a férfi magatartása kiemelkedően veszélyes volt, és fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint a bűnismétlés kockázata is.

Hétfőn dönthetnek a sorsáról

A hatóságok álláspontja szerint csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmas arra, hogy kizárják ezeket a kockázatokat. A gyanúsított letartóztatásáról a nyomozási bíró várhatóan hétfőn dönt.

A férfit 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegető bűncselekménnyel gyanúsítják.