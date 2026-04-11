„Öt másodpercen múlt az életünk” – szemtanú a Váci úti tömegbalesetről – videóval

A péntek esti tragédia újabb megrázó részletei kerültek napvilágra. A tömegbaleset Budapest XIII. kerületében, a Váci út felüljárón történt, ahol egy szemtanú szerint mindössze néhány másodpercen múlt, hogy nem lett még több halálos áldozat.

A tömegbalesetben a Toyota a korlátot átrepülve zuhant le a felüljáróról

„Öt másodpercen múlt az életünk”– a tömegbaleset részletei

Wegera György állatvédő közvetlen közelről élte át a balesetet, amelyről nyilatkozott a Blikknek. Elmondása szerint két autóval haladt a később lezuhanó Toyota mögött, és csak a szerencsének köszönheti, hogy nem az ő járművét találta el az ámokfutó Audi.

„250-nel száguldottak”

A szemtanú szerint az útszakaszon egyértelműen gyorsulási verseny zajlott. Úgy fogalmazott, nagy teljesítményű autók haladtak egymás mellett, és akár 250 kilométer/órás sebességgel száguldhattak, amikor az Audi belecsapódott a szabályosan közlekedő Toyotába.

„Mint egy bomba, úgy dobta fel az autót”

Az ütközés ereje hatalmas volt: a Toyota a levegőbe emelkedett, majd átrepült a szalagkorláton, és a mélybe zuhant. A szemtanú szerint a látvány felfoghatatlan volt.

Sokkoló jelenetek a baleset után

A beszámoló szerint az Audi sofőrje

a baleset után kiszállt az autóból, rágyújtott, de nem sietett segítséget nyújtani.

Az egyik sérült még rövid ideig életjeleket adott, de később ő is meghalt.

Őrizetben a sofőr

A rendőrség közlése szerint a balesetet okozó férfit őrizetbe vették, és vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

Versenyzés állhat a háttérben

A szemtanúk szerint a sofőr agresszíven vezetett, és nem törődött a következményekkel. A történtek ismét rávilágítanak arra, milyen súlyos következményekkel járhat az illegális utcai versenyzés. Az Audi RS7 egy rendkívül erős jármű, amely gyárilag több mint 620 lóerős, feltuningolva akár 1000 lóerős is lehet. Egy ilyen aszfaltvillámmal a 300 km/órás sebesség is elérhető. A balesetben ketten haltak meg, négyen megsérültek.