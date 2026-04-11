Ezért történhetett a borzalmas Váci úti tömegbaleset: célkeresztben a bivalyerős Audi RS7

A péntek éjszakai tragédia után újabb részletek kerültek napvilágra. A halálos tömegbaleset Budapest XIII. kerületében, a Váci út felüljáró és a Róbert Károly körút kereszteződésének közelében, a Göncz Árpád városközpontnál történt.

Halálos tömegbaleset a Váci úti felüljárón

Ahogy azt az Origo is megírta, öt autó ütközött össze a felüljárón, az egyik jármű pedig a szalagkorláton átrepülve a mélybe zuhant. A lezuhanó autó mintegy tíz métert esett, a becsapódás következtében a sofőrje azonnal életét vesztette.

A másik halálos áldozat egy Audi utasa volt, akit a mentők hosszú ideig próbáltak újraéleszteni, de végül nem tudták megmenteni.

Versenyzés és gyorshajtás vezethetett a tragédiához

A Blikk arról számolt be, hogy a balesetet okozó török származású fiatal férfi egy nagy teljesítményű Audi RS7-tel közlekedett, és szemtanúk szerint több autóval együtt versenyezhetett a felüljáró előtt.

A.C. török származású vállalkozó vezette az Audit

A beszámolók alapján az autók szlalomoztak, nagy sebességgel haladtak, amikor az Audi átsodródhatott a szemközti sávba, és letarolt egy szabályosan közlekedő Toyotát.

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a vétlen autó a szalagkorláton átrepülve lezuhant a felüljáróról.

A helyszínt törmelék borította

A szemtanúk szerint a környéket teljesen beborították az összetört járművek darabjai. Többen először nem is értették, mi történt, mert a lezuhant autó roncsai alapján nem volt egyértelmű, honnan érkezett.

Akkor értettük meg, hogy valószínűleg fentről esett le

– mondta egy szemtanú.

Drámai mentés zajlott az éjszakában

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az egyik autóba beszorult sérültet a tűzoltók feszítővágóval emelték ki. A helyszínre több mentőegység is érkezett, az érintetteket kórházba szállították. A balesetben a két elhunyton kívül még négyen sérültek meg.

Több száz lóerős autóval száguldott

Az Audi RS7 egy rendkívül erős jármű, amely gyárilag több mint 620 lóerős,

de egyes módosított változatai akár az 1000 lóerőt is elérhetik. A jármű végsebessége meghaladhatja a 300 kilométer/órát.

A Blikk járt utána, hogy az autót korábban közel 29 millió forintért hirdették eladásra.