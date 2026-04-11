Ezért történhetett a borzalmas Váci úti tömegbaleset: célkeresztben a bivalyerős Audi RS7

A péntek éjszakai tragédia után újabb részletek kerültek napvilágra. A halálos tömegbaleset Budapest XIII. kerületében, a Váci út felüljáró és a Róbert Károly körút kereszteződésének közelében, a Göncz Árpád városközpontnál történt.
Halálos tömegbaleset a Váci úti felüljárón
Ahogy azt az Origo is megírta, öt autó ütközött össze a felüljárón, az egyik jármű pedig a szalagkorláton átrepülve a mélybe zuhant. A lezuhanó autó mintegy tíz métert esett, a becsapódás következtében a sofőrje azonnal életét vesztette.
A másik halálos áldozat egy Audi utasa volt, akit a mentők hosszú ideig próbáltak újraéleszteni, de végül nem tudták megmenteni.
Versenyzés és gyorshajtás vezethetett a tragédiához
A Blikk arról számolt be, hogy a balesetet okozó török származású fiatal férfi egy nagy teljesítményű Audi RS7-tel közlekedett, és szemtanúk szerint több autóval együtt versenyezhetett a felüljáró előtt.
A beszámolók alapján az autók szlalomoztak, nagy sebességgel haladtak, amikor az Audi átsodródhatott a szemközti sávba, és letarolt egy szabályosan közlekedő Toyotát.
Az ütközés ereje akkora volt, hogy a vétlen autó a szalagkorláton átrepülve lezuhant a felüljáróról.
A helyszínt törmelék borította
A szemtanúk szerint a környéket teljesen beborították az összetört járművek darabjai. Többen először nem is értették, mi történt, mert a lezuhant autó roncsai alapján nem volt egyértelmű, honnan érkezett.
Akkor értettük meg, hogy valószínűleg fentről esett le
– mondta egy szemtanú.
Drámai mentés zajlott az éjszakában
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az egyik autóba beszorult sérültet a tűzoltók feszítővágóval emelték ki. A helyszínre több mentőegység is érkezett, az érintetteket kórházba szállították. A balesetben a két elhunyton kívül még négyen sérültek meg.
Több száz lóerős autóval száguldott
Az Audi RS7 egy rendkívül erős jármű, amely gyárilag több mint 620 lóerős,
de egyes módosított változatai akár az 1000 lóerőt is elérhetik. A jármű végsebessége meghaladhatja a 300 kilométer/órát.
A Blikk járt utána, hogy az autót korábban közel 29 millió forintért hirdették eladásra.
Szigorításokat sürgetnek a tragédia után
A történtek után többen is felhívták a figyelmet arra, hogy szigorúbb fellépésre van szükség az illegális utcai versenyzések ellen. Felmerült a traffipaxok számának növelése, valamint a jelentős sebességtúllépések szigorúbb büntetése is.
Nem ez az első halálos baleset a környéken: 2023-ban az Árpád híd közelében történt hasonló tragédia, amikor egy vétlen kerékpáros vesztette életét a száguldozó autósok miatt.
Őrizetben az Audi sofőrje
A hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset pontos körülményeit. Az eddigi információk alapján azonban egyre valószínűbb, hogy a gyorshajtás és az illegális versenyzés kulcsszerepet játszott a tragédia kialakulásában.A BRFK Kommunikációs Osztálya szombaton azt közölte, hogy
a rendőrség őrizetbe vette azt a sofőrt, aki a két ember halálával járó balesetet okozta a Göncz Árpád városközpontnál.
A BRFK szombat délután sajtótájékoztatót tart a balesetről.
A halálos baleset ismét rávilágított arra, milyen súlyos következményekkel járhat a felelőtlen vezetés Budapest útjain.