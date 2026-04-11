Ilyet még biztosan nem látott: sokkoló fotókon a Váci úti felüljárónál történt halálos tömegkarambol

Az Origo is beszámolt róla, hogy halálos baleset történt péntek éjjel Budapesten, a Göncz Árpád városközpontnál, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében. Öt autó ütközött, egyikük lerepült a felüljáróról és tíz méteres mélységbe, a Róbert Károly körútra zuhant. A brutális tömegkarambolban ketten meghaltak.

A tömegkarambol során a Váci úti felüljáróról lezuhant jármű vezetője a helyszínen meghalt / Fotó: Bors

A Bors munkatársai a helyszínen jártak, ahol szemtanúkkal beszéltek és sokkoló fotókat is készítettek a felismerhetetlenségig összeroncsolódott járművekről.

Tömegkarambol a Váci úti felüljárón

A szerencsétlenség a felüljárón történt nem sokkal péntek éjfél előtt, az ütközés erejétől az egyik autó a mélybe zuhant. A balesetnek két halálos áldozata van.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint öt személygépkocsi ütközött Budapest XIII. kerületében, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében.

A baleset következtében egy autó lesodródott a hídról. Egy ember az egyik roncsba beszorult, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a járművéből.

A helyszínre mentő is érkezett. Úgy tudni, a lezuhant kocsi sofőrje azonnal meghalt, a felüljárón maradt Audi vezetőjét azonban hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni. Bár úgy tűnt, hogy sikerült stabilizálni az állapotát, végül rajta sem lehetett segíteni, a kórházba szállítás közben meghalt.

Az Audi sofőrjét hosszú időn keresztül próbálták újraéleszteni, sikertelenül / Fotó: Bors

Mindent beborították az összetört kocsik darabjai

A Borsnak arra járók elmondták, elsőre nem értették, hogy mi történt pontosan, hiszen a lent lévő autó borzalmasan össze volt roncsolódva, de sem más összetört kocsit, sem kidöntött oszlopot nem láttak a környékén.

Akkor értettük meg, hogy valószínűleg fentről esett le

– ecsetelte egy férfi. Hozzátette, hogy mivel a szalagkorláton nem láttak hiányzó elemet, az autó valószínűleg átrepült a híd szalagkorlátja felett, majd lezuhant a körútra.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a tömegkarambol, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.