Több tucat csecsemő maradványa került elő egy tömegsírból

Egy Trinidad és Tobagóban feltárt eset eddig megmagyarázhatatlan kérdéseket vetett fel egy tömegsír felfedezése során. A hatóságok egy temető területén legalább ötven csecsemő és hat felnőtt földi maradványaira bukkantak. A helyszín Cumuto városának közelében található, mintegy negyven kilométerre a fővárostól, Port of Spaintől. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset körülményei egyelőre nem tisztázottak, azonban az elsődleges vizsgálatok arra utalnak, hogy a holttestek elhelyezése nem a jogszabályoknak megfelelően történt – írta a BBC.

Rejtélyes holttestekre bukkantak a tömegsír mélyén

Egyelőre sok a megválaszolatlan kérdés a tömegsír ügyében

A feltárt maradványok között hat felnőtt is szerepel, akik közül többen azonosító jelzéssel rendelkeztek. Egyes esetekben olyan jelek is láthatók voltak, amelyek korábbi orvosi beavatkozásra utalhatnak.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az ügy részleteinek feltárása folyamatban van és minden érintett személy vagy intézmény felelősségét vizsgálják. A rendőrség vezetője is aggasztónak nevezte a történteket, kiemelve, hogy az eset teljes körű kivizsgálása elengedhetetlen.

Nem zárható ki, hogy az ügy összefüggésben állhat az országban tapasztalható bűnözési helyzettel, bár erre egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték. Trinidad és Tobago az elmúlt időszakban fokozott biztonsági intézkedéseket vezetett be és a hatóságok szélesebb jogköröket kaptak a bűnözés visszaszorítása érdekében.

A mostani felfedezés azonban azt mutatja, hogy még mindig vannak feltáratlan és aggasztó ügyek, amelyek komoly társadalmi és jogi kérdéseket vetnek fel.

