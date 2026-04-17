Tömegverekedés robbant ki a somogyi bál után, 30 ember esett egymásnak

Egy somogyi településen történt incidens miatt indult eljárás a napokban. Az eset során a tömegverekedésben több tucat embert esett egymásnak – írja a Sonline.hu.

Tömegverekedés a bál után Szőlősgyörökön

A történtek a Szőlősgyörök településen rendezett bál után kezdődtek, amikor egy beszámoló szerint egy táskai társaság keveredett konfliktusba a helyiekkel. A vita rövid idő alatt elfajult, és egyre többen csatlakoztak az összetűzéshez.

A csetepaté végül nem a rendezvény helyszínén, hanem a Gyugyra vezető útelágazásnál zajlott, ahol köztéri kamerák is rögzíthették az eseményeket. A település polgármestere elmondta, hogy bár sokan voltak jelen, súlyos sérülés nem történt.

A beszámolók szerint néhány pofon csattant, és egy embert az árokba löktek, de a helyzet nem fajult tovább.

Rendőrségi eljárás indult

A történtek miatt a Fonyódi Rendőrkapitányság garázdaság vétsége miatt folytat eljárást. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a nyomozás jelenleg is tart, ezért további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Az információk szerint a konfliktus kezdetben kisebb szóváltással indult, majd a két társaság tagjai egymás segítségére siettek, így rövid idő alatt 20-30 fős tömeg gyűlt össze. Ugyanakkor nem minden jelenlévő vett részt aktívan a verekedésben.

Az incidens mérlege végül két könnyű sérült volt, és a hatóságok szerint támadó eszközök sem kerültek elő a helyszínen.

