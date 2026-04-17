Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Tömegverekedés robbant ki a somogyi bál után, 30 ember esett egymásnak

Egy szórakozásnak indult este pillanatok alatt kaotikus jelenetbe fordult egy somogyi településen. A kialakult konfliktus során a tömegverekedés több tucat embert sodort magával.
Egy somogyi településen történt incidens miatt indult eljárás a napokban. Az eset során a tömegverekedésben több tucat embert esett egymásnak – írja a Sonline.hu.

Fotó: Illusztráció (Bayram Er/Pexels)

Tömegverekedés a bál után Szőlősgyörökön

A történtek a Szőlősgyörök településen rendezett bál után kezdődtek, amikor egy beszámoló szerint egy táskai társaság keveredett konfliktusba a helyiekkel. A vita rövid idő alatt elfajult, és egyre többen csatlakoztak az összetűzéshez.

A csetepaté végül nem a rendezvény helyszínén, hanem a Gyugyra vezető útelágazásnál zajlott, ahol köztéri kamerák is rögzíthették az eseményeket. A település polgármestere elmondta, hogy bár sokan voltak jelen, súlyos sérülés nem történt.

A beszámolók szerint néhány pofon csattant, és egy embert az árokba löktek, de a helyzet nem fajult tovább.

Rendőrségi eljárás indult

A történtek miatt a Fonyódi Rendőrkapitányság garázdaság vétsége miatt folytat eljárást. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a nyomozás jelenleg is tart, ezért további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Az információk szerint a konfliktus kezdetben kisebb szóváltással indult, majd a két társaság tagjai egymás segítségére siettek, így rövid idő alatt 20-30 fős tömeg gyűlt össze. Ugyanakkor nem minden jelenlévő vett részt aktívan a verekedésben.

Az incidens mérlege végül két könnyű sérült volt, és a hatóságok szerint támadó eszközök sem kerültek elő a helyszínen.

G.w.M-koncert és véres leszámolás: elkapták a verekedés főkolomposát

A Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki társaival vascsövekkel és késekkel felfegyverkezve támadt rá haragosaira egy jótékonysági eseményen. A brutális utcai leszámolás közvetlenül a jászberényi sportcsarnokban tartott koncert után történt, amelynek fellépője G.w.M volt.

 

