Putyin most tényleg megijedt? Elképesztő intézkedést hoznak

Olvasta?

Figyelmeztetés: veszélyes anyagot találtak az ivóvízben; a gyerekek vannak nagy veszélyben

miskolc

Sörözni mentek plazmaadás után: ez vezetett a miskolci tömegverekedéshez – videó

Békésnek induló plazmaadás torkollott véres konfliktusba a miskolci Búza téren, ahol két testvérpár feszült egymásnak a nyílt utcán. A járókelők szeme láttára kibontakozó események végül brutális tömegverekedésbe csaptak át, amelynek megfékezéséhez rendőri beavatkozásra volt szükség.
Miskolc forgalmas belvárosában, a buszpályaudvar közvetlen közelében, fényes nappal szabadultak el az indulatok. A szemtanúk által rögzített felvételeken jól látható, amint két társaság tagjai válogatás nélkül ütni-verni kezdik egymást, a konfliktus pedig pillanatok alatt brutális tömegverekedésbe torkollott – írta a Boon.hu.

Tömegverekedés tört ki Miskolc belvárosában fényes nappal
Fotó: Forrás: Tények.hu

Megszólalt a rendőrség a miskolci tömegverekedésről

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy brutális összecsapás rázta meg Miskolc legforgalmasabb csomópontját, a Búza teret. Mostanra a hatóságok is reagáltak a történtekre, feltárva a fényes nappal kitört erőszak hátterét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a konfliktus két, egymással rokonságban álló testvérpár között robbant ki. Az egyik fél éppen plazmaadáson járt a városban, majd a hazaindulás előtt alkohol fogyasztásával „frissítették fel” magukat.

A buszpályaudvar felé tartva véletlenül botlottak bele a másik két férfiba, a találkozásból pedig pillanatok alatt tömegverekedés alakult ki.

Dobi Tamás sajtóreferens közölte, hogy a rendőrség még vizsgálja az eset pontos körülményeit, a verekedésben részt vevő négy férfi ellen pedig garázdaság miatt indult eljárás. Az internetet bejárt felvételek továbbra is borzolják a kedélyeket, hiszen a szemtanúknak a város szívében, a hétköznapi forgalomban kellett végignézniük a megdöbbentő „borsodi szituációt”.

 

