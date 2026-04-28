Fényes nappal estek egymásnak a belvárosi utcán

Fényes nappal fajult tömegverekedéssé egy konfliktus Miskolc belvárosában, a Búza tér és a buszpályaudvar közelében. Az esetről készült videófelvételen az látszik, hogy két társaság keveredik fizikai összetűzésbe – írta a Boon.hu.

Tömegverekedés tört ki Miskolc belvárosában fényes nappal

A beszámolók alapján az egész egy szóváltással kezdődött, ami rövid időn belül eszkalálódott, és többen is egymásnak estek. A felvételen az is jól kivehető, hogy több résztvevő a földre kerül, miközben a dulakodás tovább folytatódik, és hat-nyolc ember is aktívan részt vesz az ütközetben.

A jelenet a város egyik legforgalmasabb csomópontján történt, ahol naponta sokan megfordulnak, így a verekedés több járókelőben is riadalmat keltett, többen inkább elkerülték a helyszínt.

A rendbontásnak végül a kiérkező biztonsági szolgálat vetett véget, akik közbeléptek és megpróbálták szétválasztani az érintetteket.

Egy helybéli elmondása szerint a környéken nem ez az első hasonló eset, és előfordult már, hogy járókelők sérelmére is történtek támadások, például telefonlopás ürügyén. A felvétel nyilvánosságra kerülése után többen is úgy reagáltak az interneten, hogy az eset nem szokatlan a térségben, és visszatérő problémákról beszélnek a Búza tér környékén.