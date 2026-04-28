„Kis ország, kis tornádó”: látványos forgószelet kaptak lencsevégre Magyarországon – videó

Látványos porördögöt kaptak lencsevégre Kistelek közelében, a forgó légörvényről készült felvételek pedig azonnal bejárták a közösségi médiát. Bár hazánkban nem számítanak rendkívülinek az ilyen jelenségek, a köznyelvben gyakran csak mini tornádóként emlegetett örvények minden alkalommal komoly figyelmet kapnak – írta a Délmagyar.hu.

Mini tornádó csapott le Kisteleken

Fotó: MetFigyelő / Facebook

Csongrád-Csanád vármegyében, Kistelek közelében kaptak lencsevégre egy hatalmas, forgó légörvényt. A köznyelvben gyakran porördögként is emlegetett jelenség hátterében az áll, hogy a forró talaj feletti hirtelen felszálló levegő alakít ki egy kisebb örvényt.

A szemtanúk szerint a látvány egyszerre volt félelmetes és lenyűgöző, ahogy az örvény a port és a kisebb törmelékeket a magasba szippantotta.

Bár az utóbbi időben egyre több hasonló felvétel lát napvilágot, a szakértők szerint ez nem a jelenségek gyakoriságának, hanem a közösségi média és az okostelefonok elterjedésének köszönhető. A hazai porördögök szerencsére általában veszélytelenek, és amilyen gyorsan kialakulnak, olyan hamar fel is oszlanak. A videó alatt az egyik kommentelő meg is jegyezte: „Kis ország, kis tornádó”.

