Tragédia: gazdája halálánál is ott volt Dudás Miki kutyája, súlyos trauma érhette

Dudás Miklós halála megrázta a közvéleményt, a tragédia körülményei pedig továbbra sem teljesen tisztázottak. A tragédia idején azonban hűséges kutyája is mellette volt, amely minden bizonnyal érzékelte gazdája halálát – írja a Blikk.
Tragédia: a kutya is átélhette a veszteséget
Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, a világbajnok kajakozót január 5-én találták holtan budapesti lakásában. A rendőrség először kizárta, majd később már nem vetette el az idegenkezűség lehetőségét, az ügy körülményeit több szempontból is megvizsgálták.
A sportoló és a kutyája, Baba között különösen szoros kapcsolat volt. A fekete színű tacskó 2017-ben került hozzájuk, és azóta elválaszthatatlan társai voltak egymásnak. Dudás Miki korábban úgy fogalmazott: a kutya számára több volt egyszerű háziállatnál.
A szakértők szerint egy ilyen helyzet a kutyák számára is komoly megterhelést jelenthet. Sz. Látó Judit kutya-gazda tréner, kynológus szerint a tacskók különösen erősen kötődnek gazdájukhoz.
A kutyák nagyon szoros kapcsolatot alakítanak ki a gazdival, a tacskók pedig kifejezetten ragaszkodó típusok
– mondta a szakember.
A kutyák is gyászolnak
A szakértő szerint sokan alábecsülik, mennyire mélyen érinti az állatokat a gazdi elvesztése.
A kutyák megérzik a változást, felismerik a veszteséget, és ez a viselkedésükben is megjelenik. Előfordulhat, hogy visszahúzódóvá válnak, nem esznek, vagy apatikus állapotba kerülnek
– hangsúlyozta a kynológus.
Azt egyelőre nem tudni, hogy a tragédia után ki gondoskodik a kutyáról, azonban a szakértők szerint a legfontosabb a türelem és a fokozott figyelem. Egy ilyen veszteség feldolgozása az állatok számára is időt igényel.
A történet egyben arra is rámutat, hogy érdemes előre gondoskodni a háziállatok sorsáról váratlan helyzetek esetére, hiszen számukra a gazda elvesztése nemcsak fizikai, hanem súlyos lelki megrázkódtatást is jelenthet.