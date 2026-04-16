Tragédia: gazdája halálánál is ott volt Dudás Miki kutyája, súlyos trauma érhette

Dudás Miklós halála megrázta a közvéleményt, a tragédia körülményei pedig továbbra sem teljesen tisztázottak. A tragédia idején azonban hűséges kutyája is mellette volt, amely minden bizonnyal érzékelte gazdája halálát – írja a Blikk.

Dudás Miklós halálakor a kutyája is vele lehetett, a tragédia súlyát a tacskója is átélte

Tragédia: a kutya is átélhette a veszteséget

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, a világbajnok kajakozót január 5-én találták holtan budapesti lakásában. A rendőrség először kizárta, majd később már nem vetette el az idegenkezűség lehetőségét, az ügy körülményeit több szempontból is megvizsgálták.

A sportoló és a kutyája, Baba között különösen szoros kapcsolat volt. A fekete színű tacskó 2017-ben került hozzájuk, és azóta elválaszthatatlan társai voltak egymásnak. Dudás Miki korábban úgy fogalmazott: a kutya számára több volt egyszerű háziállatnál.

A szakértők szerint egy ilyen helyzet a kutyák számára is komoly megterhelést jelenthet. Sz. Látó Judit kutya-gazda tréner, kynológus szerint a tacskók különösen erősen kötődnek gazdájukhoz.

A kutyák nagyon szoros kapcsolatot alakítanak ki a gazdival, a tacskók pedig kifejezetten ragaszkodó típusok

– mondta a szakember.

A kutyák is gyászolnak

A szakértő szerint sokan alábecsülik, mennyire mélyen érinti az állatokat a gazdi elvesztése.

A kutyák megérzik a változást, felismerik a veszteséget, és ez a viselkedésükben is megjelenik. Előfordulhat, hogy visszahúzódóvá válnak, nem esznek, vagy apatikus állapotba kerülnek

– hangsúlyozta a kynológus.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a tragédia után ki gondoskodik a kutyáról, azonban a szakértők szerint a legfontosabb a türelem és a fokozott figyelem. Egy ilyen veszteség feldolgozása az állatok számára is időt igényel.

A történet egyben arra is rámutat, hogy érdemes előre gondoskodni a háziállatok sorsáról váratlan helyzetek esetére, hiszen számukra a gazda elvesztése nemcsak fizikai, hanem súlyos lelki megrázkódtatást is jelenthet.