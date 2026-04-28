Sajtóértesülések szerint a férfi a gyakorlás során váratlanul saját maga ellen fordította a fegyvert. A helyszínen tartózkodók azonnal segítséget hívtak, a mentők rövid időn belül megérkeztek, és életveszélyes állapotban szállították kórházba a sérültet, azonban az esetből később így is tragédia lett – írta a Bama.hu.

A lőtéren történt a tragédia

Súlyos sérülések, aminek tragédia a következménye

Az orvosok minden erőfeszítése ellenére a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másnap életét vesztette. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják, a történtek pontos háttere egyelőre nem ismert.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a sérültet kritikus állapotban látták el, mielőtt kórházba szállították volna.

Sajnos nem ez az első hasonló történet Magyarországon. Néhány évvel ezelőtt egy budapesti lőtéren történt hasonló eset, amikor egy fiatal férfi egy élménylövészet közben, minden előzmény nélkül fordította maga felé a fegyvert. Akkor is értetlenül álltak a történtek előtt, hiszen semmi nem utalt arra, hogy baj lehet.

