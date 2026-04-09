„A fél életem…” – megszólalt a tragédiában Grönlandon elhunyt magyar fiatal édesanyja

Egy 27 éves magyar fiatal vesztette életét Grönland vadregényes tájain, miközben a hegyek között túrázott. A tragédia egy szakadékban ragadta el a férfit – írta a Blikk.

A tragédia után motoros szánosok találtak rá Levente holttestére

A tragédia, amely a végzetes túra utolsó állomása volt

A tapasztalt túrázó Levente egy nehezen járható terepen haladt. A vizsgálatok szerint megcsúszhatott, majd egy szakadékba zuhant, és a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem lehetett rajta segíteni. A férfi pedig egyáltalán nem volt kezdő, családja szerint szenvedélyesen szerette a természetet és a hegyeket, ezért is választotta úti célnak ezt a különleges vidéket.

Édesanyja így nyilatkozott a történtekről:

Április 4-én, szombaton kellett volna megérkeznie.

Miután nem adott életjelet magáról, a család és a hatóságok is keresni kezdték. Szerettei közösségi oldalakon kértek segítséget, remélve, hogy valaki információval tud szolgálni.

Végül helyi lakosok bukkantak rá a holttestére, miközben a Sisimiut környékén közlekedtek. Először csak szétszórt tárgyakat találtak, majd nem sokkal később a fiatal férfit is.

A legmegrázóbb talán az, ahogyan az édesanya beszélt a fiáról:

A fél életem...

Szavai egyszerre tükrözik a szeretetet és a feldolgozhatatlan veszteséget.

Levente már soha nem tér haza Pest vármegyei otthonába

A helyszín, ahol mindez történt

Grönland különleges, ugyanakkor veszélyes terep is lehet a túrázók számára. A lenyűgöző táj és a szélsőséges körülmények egyszerre vonzzák és próbára teszik az odalátogatókat. A természet szépsége mellett mindig ott rejlik a kiszámíthatatlanság is.

