Somoskőújfaluban holtan találtak egy fiatal férfit a postánál

Egy elhunyt férfit találtak Somoskőújfaluban, a helyi posta környékén, ami mélyen megrázta a település lakóit. A somoskőújfalui tragédia kapcsán a hatóságokat is riasztották, a mentősök és a rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A Nógrád vármegyei hírportál, a Nool.hu számolt be a sokkoló esetről.

Tragédia Somoskőújfalun, holtan találtak rá egy fiatalemberre

Fotó: Illusztráció (Gonzalo Carlos Novillo Lapeyra/Pexels)

Somoskőújfalui tragédia a posta közelében

A közösségi oldalakon kezdett terjedni a hír az esetről, amely gyorsan eljutott a helyiekhez is. Többen megdöbbenésüknek adtak hangot, mivel a településen ritkán történik hasonló tragédia.

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense, Greutter Valentina Hanna a Nool.hu megkeresésére megerősítette, hogy a helyszínen egy körülbelül 30 éves férfi halálának tényét állapították meg. Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata arról tájékoztatott, hogy az ügyben közigazgatási hatósági eljárás indult. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi adatok szerint idegenkezűség nem merült fel.

A hatóságok a körülmények tisztázásán dolgoznak, a vizsgálat folyamatban van.

A település lakói megdöbbenéssel fogadták a hírt, többen ismerték az elhunyt férfit. Sajtóértesülések szerint a férfi négygyermekes családot hagyott hátra, ami még tragikusabbá teszi az esetet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.