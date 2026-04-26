Réztolvajok lopták el a tatabányai Turul lépcsőjét, lábujjait pedig megcsonkították

Kevés olyan jelképe van Magyarországnak, amely annyira összefonódott volna egy várossal, mint a tatabányai turul. A Szelim-hegy tetején trónoló hatalmas madár ma is lenyűgöző látvány, ám egykor egészen más élményt kínált az ide látogatóknak – írta a Kemma.hu.

A turul szobor több felújításon is átesett

Fotó: Wierl Ádám

A turul, amelyhez egykor fel is lehetett menni

Ma már szinte elképzelhetetlen, de volt idő, amikor a kirándulók nemcsak messziről csodálták a szobrot. A turul talapzatába ugyanis lépcsőt építettek, amelyen fel lehetett jutni egészen a monumentális alkotás közelébe. Ez nemcsak különleges látványt nyújtott, hanem egyfajta kilátóként is szolgált a környékre.

A szobor felállítása önmagában is figyelemre méltó történet. A 19. század végén készült emlékmű mögött nemesi támogatás és komoly mérnöki munka állt. Az Eszterházy család például nemcsak a területet biztosította, hanem az építkezéshez szükséges anyagokkal is hozzájárult. A turul belső szerkezete pedig olyan szakemberek munkáját dicséri, akik korábban a Lánchíd építésében is részt vettek.

Egy merész lopás, ami mindent megváltoztatott

A fordulópont egy meglepő és egyben felháborító bűncselekmény volt.

1905-ben ismeretlen tettesek a szobor egyik részéből egy jelentős méretű rézlemezt vágtak ki és vittek magukkal. A rongálás nemcsak esztétikai, hanem szerkezeti problémákat is okozott.

A hatóságok és a város vezetése gyors döntést hozott és a további károk megelőzése érdekében megszüntették a szabad feljutás lehetőségét. A lépcsőt elbontották, így a turul többé nem volt közvetlenül megközelíthető.

Azóta eltelt több mint egy évszázad és a turul továbbra is Tatabánya egyik legfontosabb jelképe. Bár a látogatók ma már nem mászhatnak fel a talapzatra, a hely varázsa mit sem csökkent, még azok után is, hogy januárban megcsonkították és ismeretlen elkövetők levágták a lábujjait.

Sokan nosztalgiával gondolnak vissza arra az időre, amikor a szobor nemcsak távoli látványosság volt, hanem egyfajta személyes élményt is nyújtott. A döntés ugyanakkor érthető, hiszen a műemlék megóvása érdekében szükség volt a korlátozásokra.

A turul így ma is büszkén őrzi helyét a hegy tetején, talán kicsit titokzatosabban is, mint valaha.