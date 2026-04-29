Felkavaró részletek derültek ki a kelenföldi túszdráma kapcsán

Komoly rendőri akció bontakozott ki múlt héten Budapesten, ahol egy túszdráma miatt riasztották a hatóságokat. Egy férfi saját lakásában tartotta fogva barátnőjét és azzal fenyegetőzött, hogy végez vele. Az eset az Etele úton történt, egy társasház második emeletén. A bejelentést a nő édesanyja tette, miután attól tartott, hogy lánya életveszélyben van. A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a rendőrök, a Terrorelhárítási Központ emberei, sőt még mesterlövészek is készenlétbe álltak – írta a Bors.
Tárgyalás után ért véget a túszdráma
A hatóságok hosszabb ideig próbáltak egyezségre jutni a férfival. Végül sikerült elérniük, hogy elengedje a nőt, aki szerencsére nem sérült meg. A férfit ezt követően elfogták, megbilincselték, majd mentőautóval elszállították.
Bár a történtek súlyosnak tűnnek, a férfi mégis szabadlábon védekezhet. A bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte, ami azt jelenti, hogy rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen és Budapest területét csak külön engedéllyel hagyhatja el.
Emellett négy hónapra távoltartási végzést is elrendeltek, így nem közelítheti meg volt párját.
Egy kapcsolat vége vezetett idáig
A háttérben egy hosszú, mintegy 15 éves kapcsolat megromlása áll. Sajtóértesülések szerint a nő megismert valaki mást, a férfi pedig ezt követően talált rá az üzenetváltásokra és innen indult a konfliktus, amely végül ilyen szélsőséges helyzetbe torkollt.