kelenföldi túszdráma

Felkavaró részletek derültek ki a kelenföldi túszdráma kapcsán

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Feszült órák zajlottak egy kelenföldi társasházban, ahol egy párkapcsolati vita drámai fordulatot vett. A túszdráma miatt a hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre és most új részletek láttak napvilágot az eset hátteréről.
kelenföldi túszdrámaterrorelhárítási központrendőri akciótávoltartási végzéstársasházbudapest

Komoly rendőri akció bontakozott ki múlt héten Budapesten, ahol egy túszdráma miatt riasztották a hatóságokat. Egy férfi saját lakásában tartotta fogva barátnőjét és azzal fenyegetőzött, hogy végez vele. Az eset az Etele úton történt, egy társasház második emeletén. A bejelentést a nő édesanyja tette, miután attól tartott, hogy lánya életveszélyben van. A helyszínre rövid időn belül megérkeztek a rendőrök, a Terrorelhárítási Központ emberei, sőt még mesterlövészek is készenlétbe álltak – írta a Bors.

A kelenföldi túszdráma komoly rendőri erőkkel zajlott
A kelenföldi túszdráma komoly rendőri erőkkel zajlott le
Fotó: Kovács Gábor

Tárgyalás után ért véget a túszdráma

A hatóságok hosszabb ideig próbáltak egyezségre jutni a férfival. Végül sikerült elérniük, hogy elengedje a nőt, aki szerencsére nem sérült meg. A férfit ezt követően elfogták, megbilincselték, majd mentőautóval elszállították.

Bár a történtek súlyosnak tűnnek, a férfi mégis szabadlábon védekezhet. A bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte, ami azt jelenti, hogy rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen és Budapest területét csak külön engedéllyel hagyhatja el.

Emellett négy hónapra távoltartási végzést is elrendeltek, így nem közelítheti meg volt párját.

Egy kapcsolat vége vezetett idáig

A háttérben egy hosszú, mintegy 15 éves kapcsolat megromlása áll. Sajtóértesülések szerint a nő megismert valaki mást, a férfi pedig ezt követően talált rá az üzenetváltásokra és innen indult a konfliktus, amely végül ilyen szélsőséges helyzetbe torkollt.

 

